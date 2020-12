Cortando lazos para un nuevo renacer

Ezequiel Méndez

Santo Domingo, RD

Si te fuiste de una relación...deja ir a quien estuvo en ella...deja que el adiós sea cierto, no te lo quedes en el pensamiento, no hables tanto de esa persona , si te enseñó algo importante agradécele, lo bueno, lo hiriente, lo duro, y el dolor...eso te dio lo suficiente para aprender, pero deja que se vaya, deja que su recuerdo quede como un capítulo superado; mereces seguir aprendiendo pero si te quedas leyendo el mismo capítulo la “novela” no avanza.

Tú mereces continuar, lo que viviste con esa persona siempre estará en ti y en ella también, tendrán una memoria compartida nada más; si tú enseñaste sé buen maestro y deja que la otra persona avance también, ¿para qué tomarlo de parámetro? Eso es hacer que los otros lleven el peso de la comparación, así que cada persona es diferente no hay mejores ni peores solo diferencias. ¿Buen sexo?, date oportunidad de hacer que otros con menos o con muchísimo menos sean felices contigo, corta el lazo, si vives comparando no solo te castigas sino que te alejas de quienes quieren llegar a tu vida. Tú debes seguir adelante, corta el lazo para siempre, tú lo mereces.