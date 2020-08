Plantando los árboles de la vida

Ezequiel Méndez

Santo Domingo, RD

Recuerdo que mi abuela siempre me decía que “uno cosecha lo que siembra”, pero a veces no es tu siem­bra, sino el tipo de árbol que se planta: algunos ár­boles son buenos otros son de menos calidad, pero esos son aspectos que no puedes controlar.

A veces queremos que se reconozca nuestra ges­tión al momento de plantar el árbol, pero no se pueden controlar la mismidad de las cosas; lo que está desti­nado a ser, eso será.

Cada árbol es único y no puedes pensar que ca­da siembra será noble con­tigo. Tú puedes darle toda tu atención, pero la calidad depende de su genética; no todos reaccionan igual a sus condiciones exteriores, a tus cuidos, a tu esmero.

El éxito de la gestión mu­chas veces depende del ár­bol, no de ti, así que si a pesar de haber sido un ex­celente sembrador el árbol te sale contrario a lo que esperaste, puedes sentirte tranquilo porque hiciste tu mejor esfuerzo.

Los hijos, los amigos, to­dos a quienes ayudamos, aunque hayamos sido bue­nos cuidadores los resulta­dos de esos “árboles espiri­tuales” tuales” dependen de ellos mismos, nosotros solo plan­tamos el amor y la enseñan­za. Planta y da lo mejor de ti siempre.