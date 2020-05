Disciplina y dedicación cristiana

María Teresa R. Elmúdesi

En estos días de cuarentena, me he puesto a reflexionar en las actitudes de nuestro pueblo domini­cano. Alguien comento que “Fue más fácil para Noé, meter los animales en el Ar­ca cuando el Diluvio, que a los dominicanos en su casa, durante el Coronavirus”. El dominicano es un ser de la calle. Le es difícil mantener­se en la casa, y eso lo he vis­to yo en mi propia familia.

Y es verdad. No tenemos ninguna pizca de disciplina. Eso se aprende en la casa y la deben de tener, primero los padres, para que los hijos los copien y aprendan. El ejem­plo es el que arrastra. Por más que hablemos, no sirve de nada, son simples “pala­bras que se lleva el viento”. Educar es lo más difícil que hay. Enseñar es muy fácil, pues, debemos aprender a leer y copiar lo que leemos en un cuaderno. Nuestro sis­tema educativo debería ser más creativo. Lo más impor­tante es ver lo que nos rodea, reflexionar en lo que vemos y ver qué podemos hacer pa­ra mejorar el entorno. Debe­mos mirar siempre para de­lante, nunca ver hacía atrás. Lo pasado, ya pasó, y lo futu­ro no sabemos los que nos va a traer. Luego debemos vivir bien el presente, viendo bien en no cometer los errores pasados. Y eso es lo difícil.

Debemos comprometer­nos con nuestra sociedad que nos rodea. Ser co-partí­cipe de la creación ayudan­do a evangelizar el entorno. Pero, para esto debemos ser disciplinarios, en nuestros conocimientos de la fe que hemos aprendido en nues­tros hogares.