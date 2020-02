Lecciones valiosas en el camino del aprendizaje

Ezequiel Méndez

Santo Domingo, RD

El objetivo es aprender. Si por las razones que sean tienes situaciones y sientes que estás detenido en lo mismo, es porque necesitas aprender algo de eso que sientes que te molesta: una persona hostil, una relación tóxica que vuelve a presentarse luego de otra previa, romances fallidos, y muchas situaciones más, eso que solemos decir fracasos son resultados adversos con una gran carga de aprendizaje, solo que estarán tanto no aprendamos la lección que ellos envuelven.

Aprender es un acto de valentía, no es fácil asumir tu propia realidad, entender que el que debe asumir una actitud de humildad eres tú porque una lección mal gestionada representa repetición hasta que la puedas comprender que debías aprender y cuál es el sentido de la misma.

No te enfrasques en tener la razón. Muchas veces dar la razón a otros no quita nada, sencillamente es una prueba de paciencia. Las personas no saben manejar sus emociones, pero si eres capaz de manejar entonces puedes no solo salir adelante, sino también progresar en las lecciones de la vida. Aprender es ser un buen alumno, como dice el viejo adagio: ‘Cuando el alumno esté listo el maestro aparecerá’.

Así que sin temores aprender es una acción necesaria en esto que llamamos vida. Tener fortaleza de enfrentar la vida es tener la sinceridad de aceptar que nos equivocamos y que vamos a enfrentar las lecciones de vida que nos ayuden a crecer.