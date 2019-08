¿División en vez de paz?

Maruchi R. de Elmúdesi

“No he venido a traer paz, sino división” (Lucas 12, 49- 53). Esta frase de Jesús escandaliza hasta a los suyos, y es que no comprendemos lo que significa: es el escándalo de la verdad, y la verdad puede no gustarnos, puede ser más o menos oportuna, pero nunca podrá catalogarse de inmoral, por ejemplo: “La verdad del único Salvador de la humanidad, la verdad de una única Iglesia, la verdad de un único Creador del universo y del hombre, la verdad de un Dios unitrino, la verdad de un pueblo sacerdotal, sin distinción de sexos; la verdad del matrimonio, constituido únicamente por la unión estable entre un hombre y una mujer, la verdad del destino universal de todos los bienes de la tierra, etc. Estas verdades escandalizan a muchos oídos, en nuestra sociedad” (Tomado de Rayo de Luz).

Siempre hemos preferido “nuestra” verdad, la que nos acomoda. Nos cuesta abrazar otra verdad que vaya en contra de lo que pensamos y pasar por los sufrimientos y pesares para llegar a la resurrección. Jesús también se dirigió a sus contemporáneos con palabras fuertes. Hablaba del fuego del juicio, capaz de quemar y destruir la situación presente para generar una nueva.