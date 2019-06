Despertar la empatía en nuestro interior

Ezequiel Méndez

Santo Domingo, RD

Viendo las noticias sensacionalistas, me pregunto ¿quién soy yo para juzgar las decisiones ajenas, para emitir juicios para determinar con sorna quién ha cometido errores o no, para burlarme de la tribulación de los demás, para pretender decirle a otros cómo deben vivir; más me hago la pregunta sabia ¿quién está libre de pecado para lanzar la primera piedra? En lo que a mí respecta he cometido muchísimos errores y aunque más de uno emitió un juicio en mi vida, he sido siempre yo el que tiene que lidiar con los resultados de mis decisiones.

Jesús, Buda y muchos otros maestros espirituales siempre nos recordaron que hay que ver en nuestro interior para encontrar las respuestas que necesitamos; en un mundo menos tolerante y crítico, estamos expuestos a las miserias de los demás convertidas en circos mediáticos, si perdemos el enfoque de nuestras razones nos convertiremos en seres sin orientación, si seguimos el criterio de la prensa amarillista nos quedaremos sin criterio propio, si aceptamos todo lo que nos venden nos convertiremos en autómatas del sistema consumista; hay que despertar en nuestro interior la empatía global, nosotros somos seres que cometemos muchos errores y merecemos siempre una nueva oportunidad; si nos preguntamos ¿quién soy yo para criticar a los demás, y contestamos con honestidad habremos avanzado a nueva conciencia que es en suma lo que debemos buscar.