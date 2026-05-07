El milagro cotidiano de despertar

A veces vivimos tan deprisa que pasamos por alto el gran milagro de abrir los ojos cada mañana. Ese simple hecho es ya un regalo inmenso. Nos acostumbramos a la rutina y olvidamos que cada día es una nueva oportunidad que Dios nos concede para comenzar de nuevo, corregir errores y hacer el bien.

No todos tuvieron la gracia de ver amanecer hoy, y nosotros sí. En ese hecho sencillo se encierra una riqueza que no siempre valoramos. Despertar es una invitación a vivir con sentido, a amar más y a agradecer más. No dejemos que la costumbre nos robe la capacidad de asombro. Demos gracias a Dios por el don de la vida y vivamos este día con sentido y esperanza. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.