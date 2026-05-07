Amortiguador cambiario corregido

Primer Tiro

Dado el componente en dólares del precio final a los consumidores y usuarios, el efecto inmediato y directo de una reducción del tipo de cambio en el monto de los subsidios a la tarifa eléctrica y a los precios de los combustibles depende de los precios internacionales y de la base que se tome como referencia. Un aumento del tipo de cambio a RD$ 63.0 por dólar significa una devaluación del 5.46% con respecto a un tipo de cambio base RD$ 59.74 por dólar utilizado en el cálculo de la entrega de la semana anterior de esta columna. Asumiendo que el tipo de cambio anterior se mantiene constante, y que los precios internacionales de los combustibles quedan determinado por un precio del petróleo (WTI) en torno a los US$ 100.0 por barril, y que el precio final de los combustibles tiene un componente de 92% en dólares, el monto del subsidio subiría, aproximadamente, a RD$ 99.7 millones semanales, equivalente a RD$ 5,386.3 millones en términos anuales, cifra muy diferente a los RD$ 15,314.0 millones que se utilizó en la entrega anterior, en la cual se asumió una base y un precio muy diferente a la anterior.

Segundo Tiro

Cuando se realiza el mismo ejercicio para el caso del subsidio a la tarifa eléctrica, en la que debería asumirse un componente en dólares de un 65%, y asumiendo los mismos supuestos, se obtiene que el aumento del subsidio generalizado a la misma seria de RD$ 3,517.1 millones en términos anuales. Cuando se suman las cifras anteriores para llegar al monto total de los subsidios generalizados no focalizados, se obtiene que los mismos sumarian un total de RD$ 8,903.3 millones, lo que significa que este sería el monto de recursos presupuestarios que se estarían ahorrando por el efecto de una apreciación cambiaria de solo un 5.46%. Es necesario, imprescindible quizás, informar a la población cual sería el esfuerzo fiscal o cantidad de recursos presupuestarios adicionales si el tipo de cambio fuera igual al utilizado en la formulación del presupuesto. La narrativa debe comunicar también que la reducción del tipo de cambio actúa como un amortiguador del impacto del aumento de los precios internacionales en los precios domésticos expresados en moneda nacional de los combustibles y la tarifa eléctrica.

Tercer Tiro

Sin un ajuste fiscal que contemple un coeficiente de traspaso, la situación actual, o cualquier escenario presupuestario posible de aumento del gasto en subsidios generales y focalizados, es inviable sin un aumento del déficit y del endeudamiento público, a menos que no se produzca un incremento de los ingresos por las vías administrativas, o que el mismo se financie con disponibilidades de tesorería o de otros recursos públicos acumulados en otras cuentas. La aceptación del ajuste (inevitable) por parte de todos los grupos poblacionales tiene como condición necesaria el conocimiento de cuáles serían los precios de los combustibles y el nivel de la tarifa eléctrica sin subsidios, y al tipo de cambio presupuestado. Pero hay otra condición también necesaria: aumentar la focalización y la cápita de los subsidios a hogares y personas, asegurando la protección a los grupos poblaciones ubicados en las categorías ICV1 y 2. El efecto inflacionario del ajuste debe ser mitigado por la política social, y también por el Banco Central.