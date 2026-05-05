Como país, al igual que gran parte del mundo, estamos convocados por varias y preocupantes razones a unirnos para buscar salida a la crisis que nos han puesto en la puerta.

Los políticos en el ejercicio del poder, y los que han sido poder pero quieren volver, deben tener claro y presente que el pueblo dominicano más que actor de las bonanzas ha sido espectador si se quiere silente aunque no conforme.

Por eso nadie debe pretender que la actual situación solamente afecte a los que menos han tenido siempre y que son precisamente los que mas han de sentir la dureza de la crisis.

La patria nos convoca en medio de la incertidumbre a unirnos, a buscar salidas, a dar la cara, no es hora de recriminaciones ni de ir buscando culpables, la hora es de actuar.

El gobierno y el presidente Luis Abinader han dado el frente, el paso en busca de unión y de consenso todos podemos salir lo menos lesionados posible, pero siempre pensando en beneficio de las grandes mayorías nacionales.

Juntos hemos salido victoriosos de muchas y duras pruebas, Dios y la virgen de Altagracia no nos dejan, y nosotros debemos confiar y seguir unidos.