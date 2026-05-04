Cuando la emoción vale más que la verdad

“A veces la gente no quiere escuchar la verdad porque no quiere que sus ilusiones se destruyan».” Friedrich Nietzsche

Nunca habíamos tenido tanto acceso a información, a datos, a evidencia científica… y, sin embargo, pocas veces la verdad había sido tan subjetiva.

La ciencia no ha desaparecido, en verdad existe más robusta que nunca. Lo que ha cambiado es el valor que le damos a la verdad frente a lo que sentimos. Hoy lo emocional ha desplazado a lo objetivo.

Las redes sociales se han convertido en el principal espacio de conversación pública, y estas no fueron diseñadas para buscar la verdad. Fueron diseñadas para capturar nuestra atención. Y en esa batalla por segundos y minutos, el cerebro humano tiene debilidades muy claras.

Cada notificación, cada “like”, activa circuitos de recompensa en nuestro cerebro, liberando dopamina, esa misma sustancia asociada al placer y a la adicción; pero más allá de esa gratificación inmediata, el contenido que genera miedo, indignación o urgencia provoca respuestas aún más intensas, nos engancha, nos hace volver y nos impulsa a compartir, creando así un incentivo peligroso: alimentar de forma constante la sensación de crisis, de amenaza y de urgencia, mediante narrativas que muchas veces no buscan explicar la realidad, sino dominarla.

Así, sin darnos cuenta, entramos en un ciclo donde no consumimos lo más cierto, sino lo más estimulante.

Con el tiempo, esto construye las llamadas “cámaras de eco”. Lugares donde nuestras ideas son constantemente reforzadas, donde la validación emocional sustituye al cuestionamiento, y donde disentir casi se percibe como una agresión.

En ese entorno, la verdad pierde terreno frente a la narrativa “emotiva”. Esto ha tenido consecuencias muy reales.

Desde el Brexit hasta la elección de Donald Trump en 2016, hemos visto cómo estas dinámicas no solo influyen, sino que reconfiguran la toma de decisiones colectivas. La ciencia de datos y la ingeniería social han permitido identificar vulnerabilidades emocionales a nivel individual (miedo, resentimiento, identidad, pertenencia) y, a partir de ahí, diseñar mensajes que no buscan informar, sino provocar y movilizar.

En ese contexto, Cambridge Analytica no fue un accidente, sino una señal temprana de un modelo que hoy se ha sofisticado aún más: el microtargeting emocional. Cada usuario recibe una versión de la realidad ajustada a lo que ya siente o teme. Y en ese entorno, la verdad objetiva pierde relevancia, porque compite en desventaja frente a narrativas optimizadas para generar una respuesta emocional inmediata.

Incluso movimientos como la Primavera Árabe, inicialmente celebrados como una democratización de la información, también mostraron el otro lado de la moneda: la capacidad de amplificar tensiones, acelerar dinámicas sociales y, en algunos casos, desestabilizar sistemas sin que existan estructuras sólidas para sostener el cambio.

Hoy, esta lógica ha sido plenamente capitalizada. La política emocional no solo moviliza votantes; construye realidades paralelas. Y en esas realidades, no gana el que tiene la verdad, sino el que logra conectar más profundamente con lo que la gente siente.

La emoción se ha convertido en un modelo de negocio. Lo que más indigna, lo que más asusta, lo que más divide… es lo que más circula. Y lo que más circula, es lo que más dinero genera.

Y ahí es donde se alimenta con fuerza renovada, el populismo y el nacionalismo. No necesariamente como ideologías nuevas, sino como respuestas emocionales amplificadas en un ecosistema que premia la reacción por encima de la reflexión.

Una sociedad que decide desde la emoción, sin el contrapeso de la evidencia, es una sociedad más vulnerable. Más fácil de influenciar. Más propensa a errores.

Este mismo fenómeno tiene consecuencias claras en la salud pública. Cuando la emoción desplaza a la evidencia, decisiones críticas dejan de basarse en ciencia y pasan a depender de percepciones, miedos o narrativas.

En ese contexto, surge además otro riesgo: la búsqueda de protagonismo o “heroísmo” que termina distorsionando el proceso científico. Se simplifican o ignoran los métodos, se saltan los tiempos de validación, y se construyen narrativas emocionalmente atractivas que prometen soluciones rápidas o verdades ocultas. Quien cuestiona o intenta reintroducir evidencia rigurosa en muchos casos es malignificado.

Como resultado la ciencia pierde autoridad no porque sea débil, sino porque compite en desventaja frente a historias que tocan emociones. Y esto se traduce en decisiones equivocadas, pérdida de confianza y, en última instancia, daño real a la salud de las personas.

Quizás la tarea más importante hoy no es tener más información. Es aprender a distinguirla. A resistir la manipulación. A hacer una pausa, incluso cuando algo nos provoca reaccionar de inmediato.

Porque “sentirse bien” no debe ser excluyente a la verdad; pueden (y deben) coexistir. Pero en esta nueva realidad, el reto es el invertir tiempo para entender cómo funcionan nuestras emociones ya que puede ser la única forma de evitar que ellas decidan por nosotros.