La contrarrevolución de Hungría

Hay una explicación breve y frívola para la caída de Viktor Orbán: el autócrata húngaro fue arrojado a los lobos por su esposa, Anikó Lévai. Según una versión un poco más larga de la historia, la culpable no fue solo una esposa, sino dos: la esposa de Orbán y Judit Varga, la ahora exesposa de su victorioso oponente, Péter Magyar. Cherchez la femme. Al igual que Honoré de Balzac sugirió en su día que detrás de toda gran fortuna hay un crimen, Alexandre Dumas insinuó en Los mohicanos de París que detrás de todo misterio complejo hay una mujer (o dos) implicada.

Viktor Orbán Y Péter Magyar

Al igual que muchos advenedizos de pueblos pequeños que se enriquecieron durante los 16 años de reinado de Orbán, Lévai se enamoró de los títulos aristocráticos, los escudos de armas, los palacios nobiliarios y las familias mencionadas en el Almanach de Gotha (el inventario de referencia de la aristocracia europea). Y no estaba sola en su ascenso social. Los ministros de Orbán suelen ir de caza con archiduques y son copropietarios de empresas con condes y barones. Un príncipe de Habsburgo fue nombrado embajador en Francia y luego en España, mientras que otro Habsburgo representó a Hungría en el Vaticano. Una de las redactoras de discursos de Orbán, Katalin Bánffy, era una condesa de Transilvania.

Lévai cultivaba la compañía de mujeres aristocráticas. Escribía reseñas para sus libros, respaldaba sus organizaciones benéficas, presionaba para obtener apoyo estatal para sus aficiones, viajaba con ellas y visitaba sus casas y castillos. Una de ellas, Katalin Mikes, recuperó la antigua sede familiar en Transilvania (ahora en Rumanía, pero aún con una considerable población húngara) y recibió mil millones de forints (3,2 millones de dólares) de los contribuyentes húngaros para reconstruir el castillo barroco. Lévai, amiga íntima de la entonces nuera de la condesa (descendiente de otra familia aristocrática húngara), pasaba sus vacaciones en el castillo restaurado.

Fue aquí donde comenzó el escándalo que pudo haber llevado a la ruina de Orbán, ya que Mikes tenía un confidente de confianza, cuyo hijo, un anciano de la Iglesia Reformada, era el subdirector de un orfanato en la campiña húngara. Tras años de sospechas e inacción, la policía detuvo al director y lo acusó de abusar sexualmente de niños durante más de una década. Fue condenado a ocho años de prisión. Endre Kónya, el hijo del confidente de Mikes, fue condenado a más de tres años por intentar obligar a las víctimas del director a retirar su testimonio mediante intimidación y sobornos.

En abril de 2023, para conmemorar la visita del papa Francisco a Hungría, la entonces presidenta Katalin Novák indultó a Kónya. El indulto no se hizo público oficialmente, y la noticia salió a la luz accidentalmente en febrero de 2024. El verano anterior, unos meses después de indultar a Kónya, Novák publicó fotografías de sus vacaciones familiares de una semana en el castillo de Mikes. El obispo principal de la Iglesia Reformada de Hungría, Zoltán Balog, que mantenía una estrecha relación personal con Novák, admitió públicamente que había presionado para conseguir el indulto. Como asesor espiritual de confianza de Orbán, a Balog se le permitió conservar su obispado, pero se le obligó a dimitir de la dirección de la Iglesia Reformada de Hungría. Poco después, comenzaron a circular rumores de que Lévai había intervenido personalmente en favor de Kónya.

La noticia causó un gran revuelo. Novák había sido anteriormente ministro de Asuntos Familiares de Orbán en un Gobierno que eliminó los estudios de género de los planes de estudios universitarios, aprobó una «ley contra la pedofilia» para estigmatizar la homosexualidad, prohibió el desfile del Orgullo de Budapest y ordenó a las librerías que envolvieran los libros que contuvieran incluso la más leve referencia a la sexualidad, para proteger «la seguridad y el bienestar de los niños inocentes». Según la«Ley de Protección Infantil» de 2021, la educación sexual es responsabilidad de los padres, y las escuelas tienen prohibido impartir cualquier contenido que se desvíe de «la tradición del modelo de familia heterosexual».

El filósofo conservador británico Roger Scruton, figura destacada del antiliberalismo centroeuropeo, había señalado el camino hacia este tipo de regulaciones de la guerra cultural, al argumentar en una ocasión que «las jurisdicciones liberales, en general, toleran el daño infligido a los niños por este tipo de libertad sexual». Por el contrario, «la antigua moral se basaba en la suposición de que los niños son a la vez necesarios y vulnerables, y que pueden sufrir daños de muchas formas, entre ellas… [por una] cultura de la libidinosidad, en la que se inicia a los niños a través de las clases oficiales de educación sexual…». (No existe educación sexual oficial en las escuelas húngaras, pero sí hay una cadena de cafeterías inspiradas en Scruton, subvencionadas con dinero de los contribuyentes, en Hungría, donde los partidarios de Orbán pueden reunirse y empaparse de las ideas edulcoradas del difunto filósofo).

Una hipocresía tan inmensa

En los meses previos al indulto, Novák era la política más popular de Hungría, pero se tomaba su papel, en gran parte ceremonial, demasiado en serio para el gusto de Orbán. Viajaba por todo el mundo, negociaba con líderes extranjeros y utilizaba un tono algo más suave y moderado al hablar de Ucrania. A diferencia de Orbán, ni siquiera excluía la posibilidad de que Rusia hubiera iniciado la guerra.

Orbán vio en el escándalo del indulto una oportunidad ideal para deshacerse de una rival potencial y obligó a Novák a dimitir, convirtiendo una indignación moral en una crisis política. La intuición política y la suerte, al parecer, le habían abandonado por fin.

El proceso legal para los indultos presidenciales exigía que el ministro de Justicia asesorara al presidente y refrendara la decisión. En el momento del indulto, la ministra de Justicia era Varga, entonces esposa de Magyar, quien, según se informa, aconsejó a Novák que no indultara a Kónya, pero refrendó la decisión después de que Novák decidiera hacerlo de todos modos. Mientras tanto, Varga ya había dimitido del ministerio en julio de 2023 para liderar el partido Fidesz de Orbán en el Parlamento Europeo, y dimitió de la Asamblea Nacional cuando estalló el escándalo.

En el momento del indulto, Varga también se encontraba inmersa en un desagradable y muy público proceso de divorcio de Magyar. La noche tras su dimisión en 2024, Magyar concedió una entrevista al portal de televisión por internet Partizán. (No tenía otro medio, ya que todas las cadenas de televisión, excepto RTL, propiedad del grupo alemán Bertelsmann, son estatales o están controladas por los aliados de Orbán.) Más de 2,5 millones de personas, un tercio del electorado húngaro, sintonizaron la entrevista.

La entrevista causó sensación. Magyar, hasta entonces una figura relativamente marginal en el círculo de Orbán, defendió a su exmujer y expuso la magnitud de la ilegalidad y la corrupción del Gobierno, la codicia de los compinches de Orbán (en particular la de su yerno, ahora uno de los hombres más ricos de Hungría), y el deterioro de los servicios públicos y el aumento de la pobreza en el país. Era la primera vez que alguien que, evidentemente, disponía de información privilegiada de primera mano se pronunciaba públicamente contra el régimen.

Sin duda, nada de lo que dijo Magyar era una novedad para los húngaros. Pero viniendo de alguien de dentro de un régimen que se toma muy en serio sus votos de omertà, supuso una ruptura política. Magyar se convirtió en una celebridad instantánea —y para algunos, en un potencial salvador nacional, una figura atormentada que decidió abandonar su vida privilegiada por el bien del país.

El Gobierno de Orbán intentó desesperadamente desacreditar a Magyar. Los servicios secretos reclutaron a su nueva novia para que grabara sus conversaciones. Comenzaron a circular rumores sobre su vida privada y su comportamiento sexual. Se le acusó de transacciones comerciales ilícitas, blanqueo de dinero e incluso de conexiones secretas con Ucrania. Pero Magyar parecía estar hecho de teflón. Cada nuevo escándalo inventado no hacía más que demostrar su invencibilidad.

El candidato más húngaro

Magyar pronto decidió entrar en política y vengarse de Orbán. Demostró ser un operador sorprendentemente capaz, valiente e incansable, movilizando rápidamente a un partido político inactivo y recorriendo el país prácticamente sin descanso. En dos años, visitó casi todos los pueblos, grandes o pequeños.

El partido que eligió, Tisza, transmite acertadamente su postura política. El Tisza es el segundo río más grande del país y se le conoce como el «río más húngaro», porque discurre íntegramente dentro del antiguo Reino de Hungría, a diferencia del «cosmopolita» Danubio. Magyar quería atraer no solo a los oponentes acérrimos de Orbán, sino también a sus seguidores descontentos. En consecuencia, aunque Magyar parece ser un liberal conservador de centro-derecha proeuropeo, se mantuvo astutamente en silencio sobre los temas candentes que han polarizado al electorado: la inmigración, los derechos LGBTQ y la posible adhesión de Ucrania a la UE.

La oposición a Orbán siempre ha sido fuerte en la capital, Budapest, donde vive alrededor del 20 % de la población húngara. Durante 27 de los 36 años transcurridos desde la caída del comunismo, Budapest ha tenido un alcalde liberal. Desde principios del siglo XX, la derecha política húngara se ha referido a Budapest como la «ciudad pecadora»: cosmopolita, liberal y, hasta 1944, con una numerosa población judía que desempeñaba un papel importante en la vida cultural y artística.

Al igual que en muchas elecciones europeas recientes, cuanto más pequeña era la ciudad o el pueblo, y cuanto menos educada era la población, más probable era que la gente apoyara a los partidos antiliberales. Orbán declaró con orgullo que la base del Fidesz no son los intelectuales urbanitas, sino los verdaderos húngaros, que encarnan las supuestas virtudes tradicionales.

Es una historia conocida. El difunto politólogo Richard Hofstadter recordó que en 1926, Hiram W. Evans, el Gran Mago del Ku Klux Klan, «escribió un conmovedor ensayo sobre los propósitos del Klan, en el que describía el principal problema de la época como una lucha entre “la gran masa de estadounidenses de la antigua estirpe pionera” y los “liberales intelectualmente mestizados”». Todos los valores morales y religiosos de los «nordamericanos», se lamentaba Evans, estaban siendo socavados por grupos étnicos invasores y ridiculizados por los intelectuales liberales. Aun así, Evans esperaba «devolver el poder a las manos del ciudadano medio de la antigua estirpe, no altamente culto, ni excesivamente intelectualizado, pero totalmente intacto y no desamericanizado», porque «toda acción proviene de la emoción, más que del razonamiento». Y son estas «emociones y los instintos en los que se basan» los que «constituyen los cimientos de nuestra civilización estadounidense, incluso más que nuestros grandes documentos históricos».

Del mismo modo, sabiendo que no podía contar con el apoyo de los intelectuales a los que despreciaba, Orbán libró una larga guerra contra las instituciones culturales y académicas de Hungría. Como dijo uno de sus asesores y lobistas en Bruselas, Frank Füredi, antiguo miembro del Partido Comunista Revolucionario Británico renacido como sociólogo nacionalista libertario: «El escenario más importante de la guerra cultural es la guerra contra el pasado».

Un componente clave de la narrativa nacionalista heroica que promovió Orbán es la idea de que Occidente ha traicionado repetidamente a Hungría. El Tratado de Trianon de 1920 le había costado a Hungría dos tercios de su territorio y población. Durante la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill y Franklin Roosevelt se aliaron con Stalin, lo que no dejó a Hungría otra opción para defender a Occidente del bolchevismo que aliarse con la Alemania nazi. En 1944, incluso los nazis ocuparon el país.

La ocupación nazi se produjo con la aceptación del gobierno colaboracionista del almirante Miklós Horthy. Pero según la versión del pasado de Orbán, fueron los alemanes quienes deportaron a más de 430 000 judíos, la mayoría de los cuales fueron asesinados en Auschwitz. Los húngaros eran completamente inocentes, a pesar de que solo unas pocas docenas de expertos nazis en exterminio llegaron a Hungría con Adolf Eichmann. En la narrativa de Orbán, Hungría —donde 52 000 funcionarios organizaron el asesinato de casi medio millón de sus conciudadanos en tan solo 57 días— fue la única vencedora moral de la Segunda Guerra Mundial, luchando contra los soviéticos, los estadounidenses, los británicos y, finalmente, incluso contra la Alemania de Hitler.

Esta historia es la inversa de lo que enseñaban los libros de historia comunistas después de 1948. En esa versión, aunque Hungría había sido un país fascista durante el periodo de entreguerras y el último aliado de Hitler, la toma del poder comunista de la posguerra convirtió a Hungría en miembro de la coalición antifascista y, de este modo, retroactivamente, en aliada de la Unión Soviética, uno de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. El objetivo de Orbán, al igual que el de los comunistas, era convertir la derrota en victoria en un país que ganó una guerra por última vez hace 541 años, cuando el rey Matías ocupó Viena. Esto también encajaba a la perfección con la tradición heroica y desinteresada que, según Orbán, Hungría estaba continuando: defender los valores cristianos frente al Occidente decadente, secular y moralmente relativista, con la ayuda de personas como el presidente ruso Vladimir Putin, que aún se toman en serio el cristianismo.

Las raíces de la reacción antirreaccionaria

La democracia liberal, con su controversia política inherente y unas elecciones cuyos resultados no se pueden conocer de antemano, puede parecer un lujo: llegar a decisiones políticas —excepto cuando está en juego la seguridad nacional— suele ser un lento proceso de deliberación, desacuerdo, debate y compromiso. Todo esto priva a los ciudadanos de la estabilidad, la autoridad espiritual y política, y la seguridad que un líder autocrático puede prometer. Y como los enemigos de la democracia liberal tienen derecho a hacer campaña y a ser elegidos, el orden constitucional les permite ganar, hacerse con el poder y desmantelar la democracia.

Eso es lo que ocurrió en Hungría. Cuando Orbán, que había sido primer ministro entre 1998 y 2002, volvió al poder en 2010, lanzó una contrarrevolución contra el sistema político liberal-democrático que Hungría había establecido tras 1989. Su gobierno comenzó desmantelando los controles y contrapesos institucionales, el pluralismo mediático, la independencia judicial, el autogobierno local, la libertad académica y la separación entre Iglesia y Estado, para consolidar un régimen reaccionario como el que Evans favorecía, basado en políticas y propaganda nacionalistas, racistas, xenófobas y homófobas.

Las elecciones del 12 de abril fueron una revuelta contra la contrarrevolución. No hubo nueva retórica ideológica, ni consignas ni reivindicaciones por parte de las multitudes de jóvenes, salvo que Orbán y su régimen debían irse: «Id al infierno, desapareced para siempre, rusos, volved a casa». Fue una contracontrarrevolución.

Muchos observadores han dado prácticamente por enterrada la democracia liberal, considerándola una reliquia del siglo pasado y saludando —o lamentando— el amanecer de la autocracia posliberal. Pero el historial de las autocracias posliberales, como Estados Unidos (donde la satisfacción de los consumidores está en su nivel más bajo) y, especialmente, Hungría, difícilmente puede decirse que anuncie una nueva era política. Lo ocurrido en Hungría sugiere que grandes grupos de personas siguen pensando que no hay una alternativa probada a la autocracia más allá de la democracia liberal que Orbán supuestamente había enterrado.

Por lo tanto, la pregunta correcta no es por qué surgen las autocracias, sino lo contrario: ¿por qué la gente, una y otra vez, a pesar de todos los obstáculos, reveses y fracasos, intenta construir, salvar y reconstruir democracias liberales? El ejemplo húngaro parece demostrar, una vez más, que, con el tiempo, amplios sectores de la población encuentran asfixiante el régimen autoritario. Les resulta insoportable que se les trate no como individuos, sino como miembros de grupos rivales hostiles. Les resulta insoportable vivir en un estado de guerra política permanente, ya que el régimen invoca constantemente enemigos contra los que defender la nación, la patria, la fe, la pureza étnica, las tradiciones, el orden y la estabilidad. Y les resulta insoportable que la autocracia los esté empobreciendo.

Un país en retroceso

La esperanza de vida media de los hombres en Hungría es de 73,7 años, seis años por debajo de la media de la UE y una de las más bajas del bloque. Hungría tiene las tasas de mortalidad más altas del mundo para varios tipos de cáncer, y a finales de 2025, uno de cada diez pacientes en cuidados postoperatorios sufrió una infección nosocomial, una de las tasas más altas de Europa. En la patria de Ignác Semmelweis, el «salvador de las madres» que descubrió la relación entre la mortalidad materna y la falta de lavado de manos, el consumo de desinfectante de manos por día de atención en los hospitales se encuentra entre los más bajos de Europa.

Las tendencias demográficas también apuntan al estancamiento de Hungría. A pesar de los esfuerzos del autoproclamado «gobierno favorable a los niños» de Orbán, la tasa de fertilidad ha ido disminuyendo, hasta alcanzar 1,31 hijos por mujer en 2025, el nivel más bajo en 14 años. Con una tasa de mortalidad superior a la de natalidad, el descenso de la población se está acelerando, agravado por la oposición oficial a la inmigración.

Otros indicadores de desarrollo muestran una situación similar. En los últimos 16 años, la República Checa, Polonia y Eslovaquia han logrado reducir mejor la pobreza. Hungría se sitúa, junto con Bulgaria, a la cola de la Unión Europea en términos de poder adquisitivo y nivel de vida. En 2020, la Oficina Central de Estadística de Hungría afirmó que el 9,5 % de los niños húngaros vivían por debajo del umbral de la pobreza. Después de que Eurostat, la agencia estadística de la Comisión Europea, publicara sus propios resultados, las autoridades húngaras tuvieron que revisar drásticamente la cifra hasta el 20,9 %.

Hungría se distingue no solo por la extrema desigualdad de ingresos, sino también por la creciente desigualdad de riqueza. El 10 % de la población posee el 72 % de los activos del país, mientras que el 50 % más pobre solo posee el 5 %. (En Alemania, donde los ricos han tenido mucho más tiempo para acumular su riqueza, el 10 % más rico posee el 60 % de los activos materiales del país, mientras que en China el porcentaje es de aproximadamente el 68 %) . El 1 % más rico de la población posee aproximadamente el 33,7 % de la riqueza de los hogares, una cifra similar al 34,8 % que posee el 1 % más rico en Estados Unidos. En 2025, los 100 húngaros más ricos representaban el 14 % de la riqueza total, frente al 2,5 % de 2005.

Ocho de los diez húngaros más ricos están directamente vinculados a Orbán, incluidos familiares y compañeros de colegio de la infancia. Según Transparency International, Hungría tiene la tasa de corrupción más alta de la UE. El país recibió cerca de 60 000 millones de euros (71 000 millones de dólares) de la UE durante los 16 años de mandato de Orbán, lo que equivale aproximadamente al 3 % del PIB durante este periodo y a cerca de la mitad —en dólares estadounidenses de 2023— del total que Estados Unidos proporcionó a Europa en el marco del Plan Marshall tras la Segunda Guerra Mundial. Al menos un tercio de estos fondos acabó en los bolsillos de 13 oligarcas del entorno de Orbán.

Los húngaros de a pie han pagado un alto precio por el Estado mafioso de Orbán, dedicado a saquear y robar. Hungría registró una de las tasas de mortalidad per cápita más altas del mundo durante la pandemia de COVID-19. Solo tres países obtuvieron peores resultados. Por motivos políticos, el Gobierno decidió importar vacunas rusas y chinas a un precio significativamente inflado, utilizando empresas intermediarias propiedad de personas con conexiones políticas para gestionar las transacciones. El Gobierno importó también varios miles de respiradores a precios excesivos, recurriendo de nuevo a empresas comerciales de reciente creación que obtuvieron beneficios astronómicos. La mayoría de estos respiradores no se utilizaron durante la pandemia. Para Orbán y sus compinches, evitar la muerte de sus compatriotas no era la máxima prioridad.

La segunda oportunidad de Europa

A pesar de las advertencias procedentes de la oposición democrática húngara y de observadores extranjeros, la UE pareció durante mucho tiempo incapaz o poco dispuesta a hacer frente a la amenaza autocrática que representaba Orbán. Utilizando el dinero de los contribuyentes húngaros y europeos, Orbán se ganó descaradamente el favor de Alemania. Ofreciendo enormes desgravaciones fiscales e inversiones en infraestructuras sobrevaloradas (en carreteras, aeropuertos, construcción de alcantarillado y capacidad eléctrica) financiadas con fondos de la UE, Hungría se transformó en el centro de montaje extranjero más importante para las empresas automovilísticas alemanas fuera de Alemania y China.

Además de la industria automovilística, otras grandes empresas alemanas, como Bosch y Siemens, también se beneficiaron de la generosidad del Gobierno húngaro. En cierto sentido, Orbán tomó a Alemania como rehén, lo que garantizó la inacción dela entonces canciller Angela Merkel. Orbán era simplemente demasiado importante para la economía alemana como para permitir que fracasara.

Cuando Orbán, con el respaldo de Rusia y China, se sintió lo suficientemente seguro en su control, comenzó a atraer a Hungría a empresas chinas de automóviles y baterías. El país iba a convertirse en el centro de fabricación de automóviles de China dentro de la UE, lo que quizá socavara de forma irremediable la estabilidad de los fabricantes de automóviles alemanes. El Estado húngaro, con la ayuda de los compinches de Orbán, compró el aeropuerto de Budapest y lo convirtió en el centro de carga de China en la UE, socavando no solo los intereses económicos de la UE, sino también su seguridad. En ese momento, la UE empezó a tomar nota.

Luego llegó la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022, cuando Hungría se convirtió en el caballo de Troya de Rusia dentro de la UE, vetando repetidamente el apoyo a Ucrania. Con la ayuda de Patriots for Europe, una agrupación parlamentaria europea de extrema derecha creada por iniciativa suya, Orbán promovió una visión de Europa como un conglomerado de Estados etnonacionalistas y «soberanistas», poniendo fin de hecho al proyecto europeo de la posguerra. La victoria de Magyar le da a Europa una segunda oportunidad.

A lo largo de su carrera, Orbán ha insistido: «No soy la persona que tiene razón, sino la que la tendrá», dando a entender que no solo puede prever lo que está por venir, sino también asegurarse de que las cosas salgan tal y como él predijo. Con habilidad política, buen timing y seguridad en sí mismo, Orbán logró durante mucho tiempo transmitir una imagen de infalibilidad. Pero desde que estalló el escándalo de los indultos, que permitió el surgimiento de una nueva oposición, Orbán y su Gobierno han cometido un grave error tras otro. Los autócratas que se convencen de su infalibilidad, que se aíslan y que solo escuchan a los aduladores se vuelven incapaces de reconocer la realidad, y la fortuna los abandona. Las grietas se hacen evidentes. El pedestal tiembla.

En los últimos dos años, y especialmente en los últimos meses de la campaña electoral, Orbán pasó de ser una figura legendaria a una caricatura desdichada, un mentiroso desvergonzado que se aferraba desesperadamente al poder mientras este se le escapaba, delirando locamente sobre un inminente ataque de Ucrania. Tras 16 años, el electorado se dio cuenta de que el rey estaba desnudo —y ya había visto suficiente.

István Rév es profesor emérito de Historia y Ciencias Políticas en la Universidad de Europa Central y director fundador del Blinken OSA Archivum de la CEU.

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