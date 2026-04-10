La falsa paz colapsará

Para juzgar la fortaleza del "acuerdo de cese al fuego por dos semanas" entre Estados Unidos, Israel e Irán, debemos examinar la situación interna del mediador, Pakistán. Una nación dividida en cuatro: los militares que gobiernan, la mayoría de la oposición que apoya a su líder encarcelado, las milicias islamistas y el estamento nuclear.

Esas facciones se arrancan la piel para controlar la economía pakistaní, intervenida por el Fondo Monetario Internacional (FMI); son perros rabiosos matándose por un hueso sin carne.

Es ilusorio esperar que un país en desintegración, como Pakistán, pueda sentar a Estados Unidos e Irán en una mesa para articular una paz duradera. Si Pakistán no tiene la fuerza política y militar interna para reunificar y pacificar su país, nada podrá hacer entre Estados Unidos, Irán e Israel; seamos realistas.

Tenemos tres combatientes: Israel, Irán y Estados Unidos; solo Washington suspendió los bombardeos. Es una paz ficticia.

En el “cese al fuego”, Israel anuncia que ocupará permanentemente el Líbano, con un equilibrio interno peor que Pakistán. En el Líbano, Hezbollah, la milicia islamita, tiene más soldados y armas que el ejército. En el Líbano sobreviven diferentes grupos islámicos y cristianos, solo los une el territorio que comparten.

Irán aclaró que no reabrirá el estrecho de Ormuz, sus aguas territoriales, si Israel y los Estados Unidos no compensan económicamente los daños que causaron sus ataques. Más que un “cese al fuego”, lo que tenemos es un titular temporalmente tranquilizante.

Mejorarán los índices bursátiles, el petróleo podría bajar unos centavos de manera temporal y habrá un “respiro”, antes de que reinicien las hostilidades. El único uso real que tiene un cese al fuego, es que los grupos en pugna se reorganicen y rearmen para retomar los ataques.

El reinicio de las hostilidades será mucho peor. Los enfrentamientos en Yemen podrán bloquear el Mar Rojo y los milicianos iraquíes, ahora pro-Irán, podrán deponer el gobierno pro-Washington.

La guerra seguirá, la realidad es bastante cruel, nuestros precios seguirán subiendo, esta falsa paz pronto colapsará.