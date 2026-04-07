Del gagá: ¿A qué le teme el Poder?

El gobierno del PRM continúa con su racha de acciones que vulneran los derechos de los más humildes. Ahora le tocó el turno a los derechos culturales de las comunidades practicantes de gagá, quienes recibieron de las autoridades una serie de prohibiciones y trabas (en algunos casos, incluso hubo represión policial) para llevar a cabo sus tradiciones durante la Semana Santa.

Uno se pregunta y les pregunta a la ministra del Interior y al ministro de Cultura, e incluso al propio presidente de la República: ¿Por qué la actitud oficial tan hostil hacia una práctica cultural reconocida internacionalmente como uno de los patrimonios inmateriales de mayor simbolismo en la cultura vernácula? ¿Acaso conocen concretamente en qué consiste el gagá? ¿Qué referencias o expertos los han estado asesorando al respecto? ¿O solo están partiendo de prejuicios al tomar sus decisiones?

No hay que temerle al pueblo. Lo que sí hay que temerle es gobernar sin él o contra él. Invitamos a las autoridades a conocer lo mucho que sus acciones de gobierno pueden aprender de prácticas tan creativas, inclusivas, espirituales e históricamente significativas como el gagá, para la memoria social y cultural de la nación dominicana.