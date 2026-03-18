Luego del Clásico, de vuelta a la realidad

El país entero estuvo pendiente del desempeño del portentoso equipo que nos representó tan gallardamente en Clásico Mundial de Béisbol en Miami.

Esfumado el entusiasmo que nos daba la posibilidad de obtener la corona en el deporte rey de los dominicanos, volvemos la mirada, a la realidad a veces cruda, que marca el día a día de un país, con tantos logros y tantos retos que enfrentar.

Los casos de corrupción que bailan etapas decisivas en los tribunales, una antorcha que procura revivir una de las divisas esenciales de la actual gestión de Gobierno, la lucha contra la corrupción, con Ministerio Público independiente, ciega a los colores, que, ha estas alturas, parece distante de sus ímpetus iniciales.

En medio del entusiasmo por el clásico, el PRM introdujo la semana pasada una propuesta de modificación de la ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, para tratar de contener el acceso a las filas de los partidos y a sus candidaturas, de personas vinculadas al narcotráfico y el lavado de activos.

Lo hace desde su propia realidad, ante los tantos casos de dirigentes y figuras electas en su boleta, extraditados por esos temas. Habrá que ver la opinión de juristas y legisladores sobre los cambios propuestos, yo sigo pensando que es mas que nada un asunto de usar adecuadamente los equipos de seguridad que todos los partidos tienen, y los calieses, que también poseen todos, para saber quien no debe ser parte de sus filas, la gente suele saber en que pasos anda cada quién, antes que un certificado de buena conducta, lo certifique. Esa es, insisto, la debida diligencia, a la que tienen que abocarse los partidos, el PRM, en primer lugar por la cantidad de casos y todos los demás, porque nadie está exento de ese riesgo, quienes se dedican a esas actividades andan buscando cobijo, donde lo haya.

Esta semana también, el Banco Central ha dado a conocer las cifras de las remesas a febrero, mes que refleja una caída de 29 millones de dólares, con relación al pasado año, un nada despreciable de 3%, dato a tener muy en cuenta, en momentos en que la guerra contra Irán llena de incertidumbre el mundo.

Las previsiones optimistas de crecimiento económico para este año, se ven seriamente comprometidas con el escenario que marca la guerra y los aumentos en el precio del petróleo y sus derivados.

El Listín nos traía en estos días las cifras de feminicidios, en aumento este año, lo mismo que la violencia que impacta nuestras calles y barrios, es auspiciosa la acogida a foro propuesto por este medio sobre el tema, hay que poner todo el empeño, con un plan integral para enfrentar la violencia.

Es imperativo además que el gobierno nos deje saber, acciones concretas para enfrentar las pérdidas totales de energía eléctrica, nudo gordiano, de una crisis eléctrica que no termina.

Esto para solo mencionar algunos de los temas principales a los que debemos voltear la mirada, luego del Clásico.

La realidad actual a la que nos devolvemos, es más que retadora, requiere del Gobierno y del conjunto de la sociedad dominicana, dedicación y empeño para mantener la estabilidad y el crecimiento que nos ha caracterizado durante décadas, no hay tiempo que perder, manos a la obra.