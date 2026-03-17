Cuando la justicia deja de vigilarse a sí misma

La debilidad del control interno, la tolerancia a la dilación y la erosión de la disciplina judicial no solo amenazan el Estado de derecho: también convierten al sistema de justicia en un factor de riesgo para la inversión, la confianza pública y la legitimidad democrática.

Hay instituciones que colapsan de golpe. Y hay otras, más peligrosas, que se vacían por dentro mientras conservan intacta la fachada.

Desde fuera, el edificio parece estable. Hay ceremonias, comunicados, discursos sobre modernización, referencias a la independencia judicial, paneles, reformas y protocolos. Todo parece indicar normalidad. Pero a veces la verdadera crisis no se presenta con estruendo. Llega en silencio. Llega cuando los órganos encargados de investigar, supervisar y corregir comienzan a perder capacidad. Llega cuando la vigilancia interna se debilita, cuando los mecanismos disciplinarios dejan de inspirar respeto, y cuando dentro del propio sistema empieza a circular la idea de que ciertas conductas ya no serán realmente sancionadas.

Ese es el riesgo que hoy merece una discusión seria en la República Dominicana.

No se trata de una impugnación global contra todo el Poder Judicial. Sería injusto, además de incorrecto. En la judicatura dominicana hay jueces serios, capaces y honestos. Pero precisamente por respeto a esos servidores públicos hay que decir una verdad incómoda: cuando el sistema de control interno parece haberse debilitado, cuando la disciplina institucional se vuelve errática o poco sostenible, y cuando casos graves terminan atrapados entre fallas procesales, reversión de sanciones o desgaste interminable, lo que emerge no es solo una deficiencia administrativa. Emerge una sospecha más grave: la de una institución funcionalmente disminuida por islas de corrupción, permisividad y debilitamiento deliberado o negligente de sus propios controles.

Y esa sospecha importa.

Importa porque la justicia no es un adorno de la democracia. Es uno de sus muros de carga. Si ese muro se agrieta, todo lo demás empieza a torcerse: la persecución penal, la tutela de derechos, la seguridad jurídica, la confianza ciudadana y, más temprano que tarde, el clima de inversión.

Uno de los elementos más preocupantes del análisis disponible es la descripción del debilitamiento de la inspección regional. Hubo un momento en que la lógica institucional parecía ir en la dirección correcta: equipos de auditoría e investigación capacitados, apoyo técnico para fortalecer controles, presencia descentralizada en las regiones, y mecanismos que acercaban la supervisión al territorio. Eso no solo facilitaba recibir denuncias sin obligar al ciudadano a peregrinar a Santo Domingo; también enviaba una señal a jueces y funcionarios: la supervisión existía, estaba presente, y podía actuar.

Cuando esa presencia se reduce o desaparece, las consecuencias van mucho más allá de la logística. Se debilita la capacidad de detectar irregularidades a tiempo. Se pierden ojos y oídos en el terreno. Se centraliza excesivamente el control. Y, quizás más grave aún, se instala una cultura de baja probabilidad de sanción. En términos simples: si el sistema deja de mirar, algunos empiezan a actuar como si ya no tuvieran que temer.

Ese es el comienzo de la impunidad estructural.

El análisis también apunta a otros signos perturbadores: auditorías e investigaciones frenadas o debilitadas; personal técnico de experiencia desplazado, marginado o sustituido; pérdida de memoria institucional en áreas sensibles; y una percepción de que recursos y energías se orientan más a la proyección administrativa que al músculo real de fiscalización. Nada de eso prueba, por sí solo, una conspiración. Pero, en conjunto, describe un ecosistema donde el control puede haber dejado de ser prioridad.

Y cuando el control deja de ser prioridad en un sistema judicial, la corrupción no necesita conquistar el edificio entero. Le basta con instalarse en ciertas habitaciones.

Lo más peligroso de ese fenómeno es que rara vez aparece en forma dramática. No siempre se manifiesta como un soborno filmado, una cuenta secreta o una confesión explosiva. A veces se expresa en mecanismos más elegantes y más dañinos: expedientes mal armados, procedimientos disciplinarios que no resisten revisión, fallas básicas de debido proceso, debilidad probatoria, dilaciones toleradas, suspensiones repetidas, y un clima institucional donde la consecuencia parece siempre reversible.

Ahí aparecen los casos ejemplificadores.

En distintos procesos disciplinarios y judiciales recientes, sanciones graves contra jueces han terminado anuladas, cuestionadas o revertidas por fallas procedimentales o por insuficiencia en la sustentación jurídica de las decisiones. No hace falta entrar en nombres para comprender el mensaje que eso transmite. Si incluso cuando el sistema decide actuar no logra hacerlo con rigor suficiente para sostener la sanción, el resultado práctico es devastador. El juez honesto concluye que la institución no sabe protegerse. El ciudadano concluye que nada termina de verdad. Y el juez deshonesto aprende la lección más peligrosa de todas: aun si lo alcanzan, todavía puede escapar por la fragilidad del propio proceso.

Ese no es un problema técnico menor. Es una fractura moral del sistema.

La situación se agrava cuando la cultura procesal parece premiar la dilación. En casos de corrupción administrativa o de alto interés público, el ciudadano observa con frecuencia una secuencia ya demasiado familiar: incidentes uno tras otro, aplazamientos, formalismos utilizados como trincheras, calendarios desbordados, y un avance tan lento que la justicia se convierte en una carrera de agotamiento. No es necesario que un acusado demuestre inocencia si el sistema permite que el tiempo trabaje a su favor.

Así, la ley deja de ser espada y se convierte en pantano.

Y el pantano favorece siempre al mismo tipo de actor: al que tiene recursos, conexiones, paciencia estratégica y capacidad para convertir el procedimiento en refugio.

Esto no solo afecta la legitimidad del combate a la corrupción. Afecta la imagen completa del país como plaza jurídica confiable. La comunidad internacional no mira ya los sistemas judiciales solo desde una óptica diplomática o de derechos humanos. Los mira también desde el cálculo económico más frío. Inversionistas privados, empresas, aseguradoras, socios comerciales y analistas de riesgo quieren saber algo elemental: si surge una disputa, ¿existe un sistema judicial predecible, competente, resistente a presiones y razonablemente inmune a la manipulación?

Cuando esa pregunta no tiene una respuesta clara, el costo país aumenta.

Por eso la justicia dominicana está hoy bajo una luz más intensa que antes. No solo por el legítimo escrutinio nacional, sino porque la calidad institucional del sistema judicial ya es observada internacionalmente como un factor real de riesgo para la inversión comercial y privada. Y eso cambia la magnitud del problema. Lo que antes algunos podían considerar una disputa entre abogados, jueces y comentaristas ahora entra directamente en la conversación sobre competitividad, confianza y reputación nacional.

Un país puede tener crecimiento. Puede tener turismo. Puede tener estabilidad macroeconómica. Pero si el árbitro pierde credibilidad, el terreno entero se vuelve más incierto.

La salida, por supuesto, no puede ser el ataque indiscriminado contra toda la judicatura. Esa ruta sería injusta e irresponsable. Tampoco sirve la propaganda autocomplaciente. Ningún sistema se corrige a base de eslóganes. La respuesta tiene que ser institucional y concreta: reconstruir la inspección regional con capacidad real; blindar técnica y presupuestariamente los órganos de control; proteger al personal especializado de presiones y represalias; elevar la calidad jurídica de los expedientes disciplinarios; imponer límites eficaces a la dilación abusiva; y transparentar de manera sistemática cómo se investigan, procesan y concluyen los casos de conducta judicial impropia.

La independencia judicial no puede confundirse con inmunidad corporativa. La independencia existe para proteger al juez honesto de la presión política o económica. No para blindar al juez corrupto del escrutinio institucional.

Esa es la línea que una república seria debe saber defender.

La gran prueba de un Estado de derecho no es cómo trata al ciudadano común. Es cómo responde cuando la ley se acerca a los conectados, a los protegidos, a los influyentes y a quienes han aprendido a jugar con las debilidades del sistema. Si allí titubea, si allí se diluye, si allí se deja cansar, entonces el problema ya no es solo de justicia. Es de soberanía institucional.

Todavía hay tiempo para corregir. Pero corregir exige admitir que la fortaleza de una democracia no se mide por la elegancia de sus discursos, sino por la credibilidad de sus consecuencias.

Cuando la justicia deja de vigilarse a sí misma, otros comienzan a observarla con creciente desconfianza: los ciudadanos, los empresarios, los inversionistas, los socios internacionales y, finalmente, la historia.

Y la historia rara vez absuelve a las instituciones que confundieron prestigio con impunidad.

Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente del autor y no representan necesariamente las de la Embajada de los Estados Unidos, la misión diplomática de los Estados Unidos ni el Gobierno de los Estados Unidos.

El autor fue Director del proyecto Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal, financiado por USAID (2015–2018)