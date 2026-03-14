“Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios” (Mateo 5:9).

Los pacificadores buscan la paz, acuerdan las paces donde se presentan conflictos. Se oponen a los pleitos, a las guerras. Solo hacen guerra al mal, a Satanás, a la reyerta del mundo. Los pacificadores son los aplacadores, los promotores de la concordia. Ellos saben que la guerra se origina en el egoísmo -egoísmo que se convierte en avaricia o amor a las riquezas, soberbia de lo poseído, envidia de quien tiene más, odio hacia los demás, y que la nueva fe viene a enseñar el amor a los enemigos, el desapego de los bienes que se desgastan y son robados, el amor a nuestros semejantes, también a los que nos odian.

Los pacificadores aman, desean y se deleitan en la paz, y les agrada tener quietud. Mantienen la paz para que no sea rota y la recuperan cuando es quebrantada. Si los que procuran la paz son bienaventurados, ¡ay de los que quebrantan la paz! En definitiva, los pacificadores tranquilizan la tierra y con justicia serán llamados hijos de Dios.