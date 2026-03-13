El Salto de la Pulga

1 ¡El petróleo se fue de homerun! ¿Podrá el Gobierno seguir subvencionando? ¿Se atreverá a cortar los privilegios? ¿Hasta dónde subirá la tarifa eléctrica? ¡El próximo capítulo puede pintar feo!

2 Sin embargo, Paliza afirmó que “el Gobierno está preparado para mitigar cualquier aumento en los precios de los combustibles”. ¡Le tomamos la palabra, ministro!

3 Para que los beneficios de nuestro oro compensen la subida del petróleo, tendría que cotizarse a US$9,000 la onza. ¿Y es fácil?

4 Parece que Trump creyó que Irán caería tan rápido como Venezuela y no calculó los colaterales que ya padecemos por la subida del petróleo y los fletes. Lo llamó “pequeño error”. Jejé.

5 Mientras los rebuses sean lejos de aquí, podríamos tener un aumento en el número de turistas, temerosos de verse en medio de tiroteos.

6 Al Índice de Chapultepec, que nos puso en primer lugar en Libertad de Expresión, le faltó darnos también el primero en Libertinaje en las Redes

7 A cada momento surge una entidad pidiendo más acción oficial para evitar los feminicidios. ¿Cómo lograrlo, si el único culpable es Fuenteovejuna?

8 Culpa de la pobre educación del pueblo y de la formación machista de la familia. La solución tomará tiempo, pero nunca se logrará si no comenzamos por lo elemental.

9 ¿Fue buena la decisión de las AFP de comprar el 70% de las acciones que emitió César Iglesias? Aunque ya amerita evaluación, no olvidemos que las inversiones en bolsa de valores no son de renta fija.

10 Si el Congreso aprobara una ley eliminando la posibilidad de las candidaturas independientes, podría generar un conflicto jurídico con la interpretación constitucional establecida. ¡Cuidadito!

11 Una asociación está proponiendo que se eleve a 26 semanas la licencia materna. El próximo paso será un año, y el siguiente será “Pensión Automática por Maternidad”.

12 El abogado de la profesora esgrime el argumento de que no fue vómito lo que ella hizo comer a la niña, sino trozos de brócoli que se cayeron mientras almorzaba. ¡Liiindoo!

13 Ya se sabe cuáles son las fallas de la circunvalación de Baní. Algunas pueden resolverse, pero ampliar a cuatro carriles… ¡olvídelo!

14 Desde su celda en La Victoria y usando numerosos celulares que los cuidadores nunca vieron ni tenían información de ello, un recluso planificó el asalto a la joyería Popioro. ¡Same old!

15 El proyecto Playa Grande Golf & Ocean Club, con aeropuerto privado, no es para lambe-tragos. Cada villa costará entre US$15 y US$20 millones.