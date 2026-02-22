Digesett debe cambiar

Esta semana, las autoridades retomaron el programa “Parquéate bien”, que, al parecer, estaba dormido. La intención es evitar que calles muy estrechas y de gran circulación se conviertan en zona de taponamiento permanente. La población ha denunciado y reclamado acción enérgica de las autoridades en ese sentido.

Sin embargo, hay una queja. Proviene de conductores que fueron víctima de las acciones de agentes de la Digesett en los sectores Miraflores y Gazcue. No es que se oponen a que se ejecute el plan de evitar el doble parqueo en las vías. Lo que rechazan es la RETENCION de los vehículos.

Los propietarios de vehículos detenidos por alguna falta, dicen estar dispuestos a pagar la infracción cometida, pero rechazan que lo despojen del mismo. Esta semana, agentes de la Digesett obligaron a conductores a desmontarse de sus vehículos por estar mal estacionados. Eso provocó discusiones y agresiones.

Los multaban y al mismo tiempo se llevaban el vehículo. Según la ley 63-17 los choferes que violen la luz roja, que estacionen en la acera y conduzcan con licencia vencida pueden ser detenidos y multados. No dice la ley que el vehículo le tiene que ser retenido o montado en una grúa.

Creemos que es tiempo de que la tecnificación, la modernidad, llegue a la Digesett. Si un conductor comete una infracción, es inevitable que se aplique la ley. Pero, llenado el formulario correspondiente y visto el articulo violado, no vemos necesario retener el vehículo. El mandato debe ser conminarlo a pagar la multa establecida. Ningunos de los propietarios de vehículos multados en Miraflores y Gazcue esta semana se oponía a pagar. Sí reclamaban el derecho a no entregar su vehículo para que lo montaran en una grúa por estar mal parqueado o subido a una acera. Incluso, hubo el caso de un chofer de UBER que, estando dentro de su vehículo, estaba siendo “obligado” a bajarse para multarlo y llevárselo.

Acción totalmente injusta. Respaldamos las acciones encaminadas a poner fin al caos en el tránsito. Lo que creemos debe cambiar es el mecanismo de retener vehículos por violar una luz roja, parquearse sobre una acera o paralelo a otro auto. Una multa es suficiente. Si es un violador consuetudinario, entonces LA LEY debe establecer que sanción más drástica se puede aplicar. Los agentes deben tener conducta y accionar diferente.