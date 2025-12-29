Ya sé el apellido del próximo presidente

Un político veterano que no es de la Fuerza del Pueblo dijo enfáticamente que no sabía el nombre, pero sí el apellido del próximo presidente dominicano y que sería postulado por la FP.

El acertijo se abre paso por la curiosa situación que se presenta para el próximo torneo electoral donde padre e hijo son posibles candidatos en un mismo partido.

No recuerdo algo similar en la historia nacional.

Para los observadores políticos Leonel Fernández es el candidato natural de la FP, partido donde es líder indiscutible, pero la popularidad de su hijo, Omar, crece a una velocidad pasmosa y muchos activistas políticos, incluso del partido verde, lo presentan como una opción presidencial para el 2028.

La edad se ha mencionado como una condición que pesa a favor y en contra de cada uno. El líder que es muy viejo, otros dicen que el senador es muy joven. En realidad, siempre hay algo que decir a favor o en contra.

Una mirada al liderazgo mundial muestra actualmente a presidentes de mayor edad que Leonel con la ventaja para el pueblista de tener la experiencia de tres mandatos. Ese es su mayor aval. Se afirma que la situación geopolítica mundial se agravará más a partir del próximo año y que requerirá un líder con la experiencia en manejo de crisis y reconocido negociador. En ese cuadro Leonel se pinta solo porque sabe manejar en aguas turbulentas sin perder el control del timón.

Omar destaca por su sobriedad, algo inusitado a su poca edad. Parecería que es algo genético. He sido testigo de toda la carrera política de Leonel y siempre se le ha visto como un viejo por la madurez de sus planteamientos, algo que seguramente fue sopesado por Juan Bosch y Joaquín Balaguer cuando lo presentaron como candidato unitario contra José Francisco Peña Gómez, quien estaba a la altura de los otros dos mentores.

El senador capitaleño tiene tacto, es comedido y cuenta con la facilidad de palabra. Algo curioso en su forma de comunicar es que siempre parece hablar con el corazón, se le percibe como sensible a la situación de los pobres. Se da a querer, tiene formación profesional y no tiene tasa de rechazo.

Los Fernández tienen en común que han tenido un surgimiento fulminante.

Aunque falta tiempo para el proceso de selección de candidato presidencial la FP está en la envidiable posición de tener dos candidatos presidenciales. Falta saber si el senador competirá por la presidencia. Es algo digno de ver: una campaña interna sin marullas ni mentiras, cada candidato hurgando soluciones posibles a males ancianos.

En su momento podría darse la curiosa situación de que Omar senador tendría la ventaja de contar con un calificado asesor mientras que, Leonel, el veterano candidato, anexaría el potente motor de búsqueda de votos de su popular hijo.

Otros elementos que están sobre el tapete son la tasa de rechazo, el ingreso de nuevos electores que están emocionalmente más cerca del senador a quien le atribuyen facilidad para conectar una posible alianza con el PLD y se registre algo parecido a Danilo-Leonel como Balaguer-Bosch y se inicie otra historia de realizaciones. Confieso que no tengo ganadores.