El Salto de la Pulga

1 Cayó la exportación de piña y mango/ 70% de la papa que consumimos es importada/ Plátanos a $40 y pollo a $100/ 80% del cerdo fue importado, pero para el ministro de Agricultura todo va bien.

2 Para hablar mal de doña Raquel Peña, hay que enjuagarse la boca con cloro y amoníaco.

3 Dice Danilo que “las personas se conocen por lo que hacen, no por lo que dicen”. ¡Verbigracia!

4 Ayudaría al proceso, si Miguelito presenta pruebas de que “gran parte de los recursos del caso Senasa se utilizaron para financiar la campaña electoral y la compra de dirigentes opositores”.

5 Si hay establecidas penas de prisión y severas multas para quienes difundan informaciones falsas que atenten contra la estabilidad del sistema financiero, ¡sometan, en vez de publicar comunicados!

6 Un rumor puede crear una estampida de pésimos resultados para todo el sistema. ¡Hace falta un castigo ejemplar!

7 La noticia de que creceremos un 3%, en vez de ser objeto de crítica, deberíamos celebrar que, de todos modos, creceremos, a pesar de las torceduras mundiales.

8 Lo que se pretende instalar en La Cuaba no es un vertedero tipo Duquesa, pero por más que se explica hay quienes se resisten a entenderlo. ¿Intereses detrás?

9 Sería interesante saber, si los chinos que agarraron en Montecristi entraron mágicamente por la “blindada frontera”, o cayeron del cielo en paracaídas.

10 Dicen que se pospusieron metas del proyecto de desarrollo urbano de la Ciudad Colonial, porque el dinero no da. ¿Y no se hizo un presupuesto?

11 Si el Intrant realizó diez mil “inspecciones visuales vehiculares”, debieron de sacar de circulación cinco mil chatarras. Pero no se atreven…

12 La gobernación de Puerto Rico lanzó una ley “para reconocer al no nacido como persona natural”. Por más vueltas que le doy, no entiendo ni pío.

13 Diciembre 17: Casi todas las damas del patio que fueron a la exhibición de Oscar De la Renta, vestían sus trajes de la marca. RD$250,000, mínimo.

14 Diciembre 18: Fiesta con Raulín Rodríguez en la Feria Ganadera. Local abarrotado. Entrada $6,000 p.p. Botella de ron criollo $9,000. Botella de whisky 12 años $18,000. De 18 años con velita y bulla, calcule usted.

15 Diciembre 20: En la Capital se celebró boda de sonoros apellidos cuyos costos generales se estimaron en $200 millones.

16 Hoy: Si no puede comprar plátanos por el alto precio, consuma pan, hasta que baje. No posee tantos nutrientes como el plátano, pero jarta igual. ¡Felices fiestas!

