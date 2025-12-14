Los motociclistas y la autoridad

Es un gran dolor de cabeza lidiar con el desorden del tránsito en el Gran Santo Domingo. Pero, lo que está pasando con el parque de las motocicletas, es el caos total. Es inaceptable el comportamiento de gran parte de los conductores de motocicletas, para dejar fuera alguna excepción. Ya no se conforman con violar los semáforos en rojo, subir los elevados, circular por las aceras y entrar a los túneles. Lo que estamos viviendo quienes nos movemos en un vehículo de cuatro ruedas es cada vez más estresante. Las provocaciones de los motociclistas son INSOPORTABLES. La indiferencia o falta de mando de los agentes de la Dirección General de Seguridad y Tránsito Terrestre –DIGESETT- raya en la irresponsabilidad.

Ver a motociclistas violar las leyes del tránsito todos los días, ante la actitud displicente y conciliadora de las autoridades, se torna cada vez más IRRITANTE para quienes cumplimos las leyes. Mi experiencia esta semana, en dos ocasiones, provocó que escribiera estas Expresiones. En el puente Francisco del Rosario Sánchez o de la 17, casi fui impactado por un motorista que, circulando en vía contraria, se trasladaba de la ciudad al municipio Santo Domingo Este. El pasado jueves, en la calle mayor Enrique Valverde, saliendo hacia la Máximo Gómez, tuve que frenar atropelladamente frente a un motorista que circulaba en vía contraria, casi me impacta. Cuando le reclamé, me amenazó, aunque el violador era él. Esto pasa porque NO HAY AUTORIDAD que ponga freno al desorden de las motocicletas. Me pregunto, ¿qué habría pasado si yendo yo correcto, me choca ese dueño de la calle? Probablemente yo estuviese dando viajes a una sala de audiencias o detenido. Los agentes de DIGESETT han dejado que los conductores de motocicletas, en sus propios ojos, violen todas las leyes. Hace tiempo que han debido tomar el control ante ese desorden. Esa actitud irresponsable e indiferente de los agentes de la DIGESETT, ante el caos creado por motociclistas no puede continuar. Deben actuar antes que se produzcan tragedias dolorosas. Yo me vi a punto de ser parte de una. Tiene la autoridad que cumplir con su deber, llevando al orden a los motoristas, antes que sea...DEMASIADO TARDE