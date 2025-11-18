Nuevo capítulo de la modernización china

Muchos amigos dominicanos han escuchado que China elabora y aplica los “Planes Quinquenales”, los cuales constituyen el plan maestro y la guía de acción para el desarrollo nacional. Desde 1953, bajo el liderazgo del Partido Comunista de China (PCCh), el pueblo chino ha logrado un avance ininterrumpido, impulsando de manera continua catorce planes quinquenales, lo que ha promovido vigorosamente el desarrollo económico y social, el fortalecimiento integral del poder nacional y la mejora del nivel de vida del pueblo, creando así los dos milagros poco comunes en el mundo: el de un rápido desarrollo económico y el de una estabilidad social a largo plazo.

Recientemente se celebró con éxito la IV Sesión Plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista de China. Esta reunión tuvo lugar en un momento clave, cuando el país se prepara para culminar el XIV Plan Quinquenal y planificar el próximo. En dicha sesión se examinó y aprobó la “Propuesta del Comité Central del Partido Comunista de China para la Elaboración del XV Plan Quinquenal de desarrollo económico y social”. Con motivo de ello, deseo presentar a los amigos lectores dominicanos una breve introducción al respecto.

El pleno transmitió la firme confianza de China en promover un desarrollo de alta calidad. Al hacer balance del recorrido del XIV Plan Quinquenal, China ha impulsado con solidez el desarrollo de alta calidad: su volumen económico representa alrededor del 17% de la economía mundial, con un ritmo de crecimiento que se sitúa entre los más altos del mundo. La contribución promedio anual de China al crecimiento económico mundial se ha mantenido en torno al 30%, consolidándose como la fuente más estable y confiable de impulso para la economía global.

China ha emergido rápidamente en el mapa mundial de la innovación científica y tecnológica, ascendiendo al décimo lugar en el índice global de innovación. Durante el período del XV Plan Quinquenal, China mantendrá la orientación de tomar la construcción económica como eje central y el impulso del desarrollo de alta calidad como tema principal. Seguirá aprovechando las ventajas de su sistema socialista con características propias, de su enorme mercado interno, de su sistema industrial completo y de sus abundantes recursos humanos, para promover un desarrollo económico sostenido y sustentable, así como un progreso social integral, escribiendo así un nuevo capítulo de la modernización china.

El pleno puso de manifiesto la firme determinación de China de compartir con el mundo las oportunidades de desarrollo. En la actualidad, el mundo experimenta cambios sin precedentes que se aceleran, con una profunda reconfiguración del equilibrio de poder internacional y una nueva ola de revolución científica, tecnológica e industrial que avanza a gran velocidad.

Durante el período del XV Plan Quinquenal, China ampliará su apertura de alto nivel al exterior y creará una nueva situación de cooperación de beneficio mutuo. Defenderá el sistema multilateral de comercio, ampliará la circulación internacional, promoverá la innovación en el comercio y fomentará una cooperación de alta calidad en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

Como el mayor país en desarrollo del mundo, China siempre ha situado su propio desarrollo dentro del marco del desarrollo de la humanidad, generando nuevas oportunidades para el progreso global a través de su propio avance, e inyectando certidumbre y energía positiva en un mundo lleno de cambios y desafíos.

El pleno reflejó la aspiración original de China de promover la construcción de una comunidad de futuro compartido de la humanidad. Impulsar la construcción de dicha comunidad constituye el noble objetivo de la diplomacia de un gran país con características chinas en la nueva era. En este sentido, el pleno realizó importantes disposiciones estratégicas, proponiendo fomentar una multipolaridad mundial basada en la igualdad como el orden, y una globalización económica caracterizada por la inclusión y los beneficios compartidos.

Asimismo, abogó por mantener la estabilidad general de las relaciones entre las grandes potencias, profundizar la unidad y la cooperación con los países en desarrollo, e implementar las cuatro importantes Iniciativas Globales: la de Desarrollo, la de Seguridad, la de Civilización y la de Gobernanza. Con ello, se busca promover la construcción de un mundo de paz duradera, seguridad universal, prosperidad común, apertura e inclusión, así como limpio y hermoso.

Durante el período del XV Plan Quinquenal, China impulsará que la construcción de una comunidad de futuro compartido de la humanidad esté aún más en sintonía con los intereses fundamentales de todos los países y con las aspiraciones comunes de los pueblos, trabajando mano a mano con todas las naciones para abrir juntos un futuro mejor para la humanidad.

China siempre ha creído firmemente que el respeto mutuo, la igualdad, el desarrollo pacífico y la prosperidad compartida constituyen el camino correcto para la humanidad.

Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas hace más de siete años, los vínculos entre China y la República Dominicana han experimentado un vigoroso desarrollo, convirtiéndose en un ejemplo de unidad y cooperación entre países de diferentes tamaños y contextos culturales.

Guiados por el espíritu del pleno, unamos esfuerzos para seguir profundizando y consolidando las relaciones chino-dominicanas, a fin de brindar mayores beneficios a los pueblos de ambos países y contribuir conjuntamente a la construcción de una comunidad de futuro compartido de la humanidad.

El autor es Embajador de la República Popular China