El Salto de la Pulga

1 El abuso de las EDE con la facturación está provocando tal indignación, que podría generar un levantamiento popular. Yo me uniría. ¡Me suben $3,000 cada mes!

2 Se dice que fueron tantos los VIP enganchados para asistir a la boda en México, que fletaron un Boeing de Arajet.

3 Las suegras nunca estuvieron incluidas en los feminicidios, pero este año van cuatro. ¡Es hora de que revisen su papel!

4 Al pasar por el puente de Bonao, vi que el río Tireo sigue aportando agua sucísima al Yuna. El origen de esto en las alturas, sigue siendo misterio.

5 Muy bien el paso a desnivel en Pinturas, pero sin disciplinar al conductor, siempre se producirá un tapón, ¡porque no hay criterio de orden ni respeto!

6 Si a la Cumbre de las Américas faltan México, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Brasil, Colombia y, además, Trump no viene, aquello será botar cuartos en chacabanas.

7 Las obras de remozamiento del Faro a Colón comenzaron hace 4 años y no acaban. ¡Entreguen eso a David Collado y estará listo en un par de meses!

8 Me preguntaron, si creía que el artículo escrito por José Luis Taveras sobre Zorrilla Ozuna le haría sentir vergüenza. Como decía mi abuela: “apuesto peso a moriqueta que no”.

9 Parece que Tito Hernández busca su reactivación política, usando como trampolín a la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios.

10 Si los antiguos reyes y emperadores romanos acuñaron monedas con sus rostros, ¿por qué Trump no puede lanzar una con su egregia efigie? ¡Salve Donald!

11 Pregunta preocupante: El estrangulamiento al suministro de cocaína procedente de Suramérica, ¿incrementará la producción doméstica de drogas químicas en Estados Unidos?

12 Al día siguiente del acuerdo de paz y de Hamas entregar los rehenes, los judíos bombardearon de nuevo a Gaza.

13 Quien crea que la agresión de Israel a Hamás terminó, también cree que los pajaritos nacen por embarazos y no de huevos.

14 La agresión a los negocios chinos, ¿tendrá algo que ver con el objetivo anunciado por la nueva embajadora norteamericana en el país, de combatir la penetración oriental?

15 “Comandante recorre la frontera”, titular recurrente y de amplia cobertura en la prensa dominicana. ¿Y cuál es la noticia?

16 La corte que anuló la condena a la farsante Elízabeth Silverio, debió también permitirle que vuelva a ejercer. Servicio completo…

17 Esta columna no aparecerá la próxima semana, debido a compromisos del autor en el extranjero.