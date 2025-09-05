Oremos por Venezuela

La oposición de Washington a la revolución chavista empezó con Bill Clinton, en 1999, cuando Hugo Chávez Frías se juramentó como presidente de Venezuela. Desde entonces, Washington intenta decapitar, primero a Chávez, quien sufrió un golpe de Estado, después a Nicolás Maduro, desde 2013. Llevan 26 años tras el mismo objetivo.

En el 2019, Donald Trump e Inglaterra reconocieron a Juan Guaidó como “presidente venezolano”, y confiscaron las reservas internacionales venezolanas, literalmente, fue “un tumbe”. Después arrestaron a mercenarios estadounidenses que matarían a Maduro.

Donald Trump busca aquel viejo objetivo, con una nueva narrativa, acusa a Maduro de narcotraficante, un argumento nuevecito.

Anualmente, en mayo, la DEA publica una “Evaluación de la Amenaza Nacional de Drogas” (NDTA, siglas en inglés). El NDTA del 2024 no menciona a Venezuela, el del 2025 menciona al “Tren de Aragua”, no al “Cartel de los Soles”. Ese grupo parece hermano gemelo de las “Armas de Destrucción Masiva” de Saddam Hussein.

Los militares estadounidenses recién “hundieron un yate lleno de drogas”, “matando” a sus 11 tripulantes, sin nombres ni apellidos, no aparece el yate ni la droga. Creerles esto requiere muchísima fe, aunque lograron distraernos de que Rusia, China, India, Irán y Corea del Norte, más del 40% de la población planetaria, se unifica contra Washington.

Antes de explicar una derrota diplomática, celebramos “un golpe” al narcotráfico, y a Maduro, el “dictador narcoterrorista” aliado a nuestros enemigos.

Pocos latinoamericanos quieren a Maduro, todos llevamos uno o varios venezolanos colgados del alma.

Maduro sigue cerca de Irán, Rusia, China y Corea del Norte, que se unifican contra Washington.

La DEA relaciona al ex presidente colombiano, Álvaro Uribe, con el narcotráfico, nada pasa, pero persiguen a Maduro, a quien la DEA no conecta con las drogas.

¿Qué pasa aquí? Venezuela tiene la principal reserva petrolera mundial. Ahora estamos repitiendo lo que hizo George W. Bush, cuando tomó el petróleo iraquí. Trump sueña con los 300 mil millones de barriles de reserva petrolera venezolana. Nuestros hermanos venezolanos merecen mejor suerte, oremos por Venezuela.