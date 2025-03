¡Cuidado, puedes ser un estupido artificial!

Como si fuera una tormenta de preguntas, la red social X, se inundó esta semana de interrogantes a Grok, su herramienta de inteligencia artificial, sobre cualquier cosa que le pasara por la cabeza a quien agotaba datos y creatividad en este ejercicio.

Las respuestas sorprendía hasta presidentes, como a Nayib Bukele, quien casi seguro de habérsela colocado “huevita” esperaba consagrarse como el más popular de los presidentes, el cuestionario fue sorprendido por la respuesta Grok. “Sheimbaun”, fue la respuesta del software.

La mofa fue enorme, primero por la sorpresa, luego por el valor de verdad dado por los usuarios a la afirmación del sistema. es ahí donde se origina mi pregunta ¿Es dato o relato lo que tiene origen en la inteligencia artificial?

Plataformas como Grok, Chat GPT, Ariana, entre otras, son alimentadas en formatos similares a los buscadores para la obtención de datos, sin discriminar la certeza o falsedad y asumiendo como bueno los errores humanos.

La IA arroja información contextualizada y con sentido, no necesariamente cierta. He ahí el problema. Al no lograr distinguir los relatos de la información comprobada, sirve como recurso incompleto para convertirse en fuente fiable de información.

Por estas razones resulta inverosímil un ejercicio de obtención de la verdad en el que algún eslabón de la cadena haya sido alimentado por IA.

Cuanta gente defendiendo con uñas y dientes la afirmación que erróneamente hizo alguna plataforma de inteligencia artificial, es solo el adelanto de la suplantación de los cerebros humanos por robots que se asoma.

Concluir que un presidente fue mejor que otro porque Grok lo afirma es tan vago como carente de sentido. La IA adolece de tantos sesgos y limitantes como sujetos hay en la autoría de los contenidos de sus bases de datos.

La IA responde de formas tan diferentes a preguntas idénticas en razón del alcance de sus fuentes y del conocimiento anticipado sobre el usuario que cuestiona.

Esto no será así todo el tiempo, la ciencia dedica millones de horas al desarrollo prueba-error de estas tecnologías, mientras tanto, la IA puede ser tan acertada en ocasiones que usted recordando lo que almorzó, y tan desacertada como un vendedor de cocos hablando de macroeconomía.

Sea usted cauteloso en el valor de verdad que le otorga a lo expresado por la IA y evite ser un estúpido más, en este caso artificial.