El Intrant y Morrison

En la presentación de políticas públicas los funcionarios, muchas veces, muestran ideas sin preparación, sin esquemas de trabajo y sin la búsqueda de resultados a corto, mediano y largo plazo.

Milton Morrison acudió ante los senadores y no presentó una solución real que pueda promover como director del Intrant para resolver el problema del tránsito y las muertes por accidentes viales. “Sé Consciente RD” no arreglará jamás el problema del tránsito, porque no existe un régimen de consecuencias y sin eso no hay solución.

Sumado a esto, ¿para qué anuncias la realización de pruebas de dopaje sin acciones concretas para aquellos conductores positivos?, ¿qué pasará con sus licencias, qué sanciones tendrán, serán remitidos a programas de ayudas, cómo sabemos que no siguen conduciendo?

Hace meses Milton Morrison exhortó a los dominicanos a usar GPS y salir una hora antes para evitar taponamientos. “Sé Consciente RD” y las pruebas de dopaje, es un poco esa exhortación, palabras vacías que se dicen sin bases que puedan solucionar un problema.