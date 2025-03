Inmigración bajo Donald Trump

El mensaje es claro: Nadie que haya entrado de manera indocumentada tendrá beneficios migratorios en los EUA. A esto debemos hacerle una gran excepción, los Soñadores o Dreamers, ya que el Congreso tiene encomienda del Presidente para hacer algún tipo de legislación a su favor. Con 350 billones de dólares aprobados por el Senado, tanto CBP (Aduanas y Proteccion Fronteriza) como ICE (Immigración y Control de Aduanas) tendrían un presupuesto ideal par deportaciones masivas; las criticas llueven porque en ese posible presupuesto – que ha todas luces sería ley) no hay contrapesos que permitan consideraciones especiales en ningún caso. Con la cancelación del TPS – Status Temporal Protegido – para Venezolanos y Haitianos, debemos prepararnos para un ola masiva de repatriaciones y todo lo que eso conlleva: Nuevas forma de criminalidad, mas desempleo, más retos para nosotros como sociedad que vamos a recibir personas que están desadaptadas para vivir donde una vez vivieron. Todas las visas serán revisadas exhaustivamente, las esperas serán más largas ahora que se ha anunciado un 10% menos de personal en el Cuerpo Consular. Probablemente, éstas sean las consecuencias de una migración descontrolada, que ha concertado el apoyo masivo de los ciudadanos estadounidenses por las barbaridades cometidas por una mínima parte de esos inmigrantes. Las contribuciones económicas son fundamentales para la sociedad de los Estados Unidos de América, así como lo es esa mano de obra que entra con visas temporales de trabajo y su contraparte indocumentada. Se quiera o no, por alguna razón desconocida, hay trabajos que los nativos no están dispuestos a hacer, esto es así en todas las sociedades. Encontrar el punto medio entre una cosa y otra es un reto, y en esas estamos.

Renovaciones Limitadas

Hemos vuelto a la política del primer gobierno de Donald J. Trump: En la actualidad, las visas B1B2 emitidas por 10 años múltiples sólo pueden ser renovadas si se han vencido en los últimos 12 meses. Las recomendaciones son las de fijarse inmediatamente en la fecha de vencimiento de su visa y renovar a tiempo, para evitar inconvenientes. Quizás el verdadero problema en los casos donde se quiera renovar después de los 12 meses, es que las citas están muy lejos, en la actualidad en Septiembre de este año. Por supuesto, la entrevista con un Cónsul puede siempre traer sorpresas y por tanto deben evitarse. Un caso bueno puede parecer malo y viceversa. Las personas se acomodan diciendo que han tenido visa desde que son pequeños, pero en verdad, esto no significa mucho a la hora de renovar, ya que las circunstancias del pasado no son las del presente.

oficinakarinaperez@gmail.com