Orlando versus los Vampiros

Entre 1973 y 1974, Orlando Martínez publicó más de 40 artículos sobre la Gulf & Western (dueña del Central Romana desde 1967). En homenaje a Orlando, en el 50 aniversario de su asesinato, reproducimos extractos de su “Respondiéndole a un vampiro” (Microscopio, 18 de febrero de 1974):

"Yo comprendo, por la mala fama que tienen los que se alimentan de sangre ajena, que Morales Troncoso no quiera ni siquiera escribir el título de mi comentario. También yo, y con sobradas razones, me abstendré de publicar su rosario de insultos, porque no tengo la mínima intención de darle cabida en mi columna a tanta basura proveniente de un servidor de un vampiro importado”.

“Morales Troncoso, con sus términos, me conmina para que demuestre lo afirmado en mi comentario. Según el diccionario de la Real Academia, conminar significa “amenazar con algún castigo el que tiene potestad para imponerlo”. ¿Qué tipo de castigo, me pregunto? Además, ¿desde cuándo un servidor de una empresa extranjera tiene potestad para imponer castigos en la República Dominicana? ¿Será el tratamiento Guido Gil lo que me ofrece el ingeniero?”