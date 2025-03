La Inteligencia Artificial: ¿Quiénes nadarán contra la corriente?

La Inteligencia Artificial es, indiscutiblemente, uno de los mayores avances en la innovación en los últimos tiempos. Yo me siento fascinado cuando tengo que recurrir a esta herramienta para encontrar una explicación rápida sobre algún tema. Recientemente, lo último que estuve buscando fue la definición de “actriz de reparto”. Me imaginaba lo que era, pero quería tener más detalles. Aclaré lo que quería, pero un error gramatical que vi en la redacción del texto que me generó me condujo a reflexionar y ponerme a escribir este artículo.

Cuando recurrimos a la Inteligencia Artificial para cualquier tema, encontramos información generada de todo lo relacionado con el mismo. Ahora bien, ¿hace la Inteligencia Artificial un análisis de quién está detrás de lo que se escribe para depurar? Creo que no. Entiendo que la Inteligencia Artificial compila todo lo que existe en la web. Esto es diferente al método científico utilizado cuando se quiere introducir una nueva pregunta a un examen estandarizado para medir el progreso de los estudiantes. Por ejemplo, recuerdo los tests que nos aplicaban en Georgetown University cuando estudiábamos inglés antes de entrar a nuestras maestrías y doctorados en los Estados Unidos. De vez en cuando nos aplicaban un test de prueba simplemente para evaluar nuevas preguntas. Las preguntas pasaban la prueba dependiendo de las respuestas que daban los estudiantes de diferentes niveles. Por ejemplo, una pregunta no pasaba si la mayoría de los estudiantes de menor nivel la hacían bien y la mayoría de estudiantes de mayor nivel la hacían mal. Para que la pregunta pasara la prueba debía tener una distribución normal entre los estudiantes de mayor nivel, los de nivel medio y los de nivel más bajo. ¿Me entienden? No creo que la inteligencia artificial esté haciendo estos análisis científicos para generar las respuestas.

Basado en esto, quiero llegar al punto para expresar que sí podemos aprovecharnos de la Inteligencia Artificial. Yo lo estoy haciendo. Pero debemos considerar también nuestra inteligencia. Hay muchas personas que su nivel intelectual está por encima del de la Inteligencia Artificial. Hay personas que su nivel de escritura no puede depender de las mejorías que la IA le sugiera. Su nivel está por encima de ella. El seguir la IA limitaría su potencial. Estas personas, expertas en sus diversas áreas, seguirán haciendo sus grandes contribuciones a la sociedad. Estas personas no deben limitarse. Ellas son las que necesitamos para marcar la diferencia en el mundo.

El depender de la IA a ciegas lo comparo con los que normalmente buscan seguir la manada y no nadar contra la corriente. Lo he dicho antes y lo repito: las personas que han causado un verdadero impacto a través de la historia han sido las que han decidido nadar contra la corriente, no las que han decidido seguir la manada. Hemos visto a las personas que han causado un impacto en el pasado y seguiremos viendo muchas otras más haciendo lo mismo.

¡Cuidado! Y esta alerta no es tanto para los que están sobre el promedio causando un impacto en sus áreas. Es para aquellos que sí pudieran hacerlo, pero que si se descuidan se quedan aletargados dependiendo de lo que otros les quieren inculcar a través de la Inteligencia Artificial y su dependencia.

Hago una analogía de esto con los tipos de estudiantes en un salón de clases y los profesores. Normalmente en un salón de clases tenemos una distribución normal, por decirlo así, de estudiantes sobre promedio, promedio y por debajo del promedio. También tenemos estudiantes atípicos, y me enfoco en aquellos Albert Einstein o similares. La Inteligencia Artificial para estos estudiantes atípicos pudiera ser el mismo profesor. Lo tenemos como modelo y queremos seguirlo. Sin embargo, ese estudiante atípico con un nivel de inteligencia fuera de lo normal, aunque siga las orientaciones de su maestro, también se siente incómodo con el ambiente académico porque le queda pequeño. Y yo he visto que muchos profesores no saben cómo lidiar con estos tipos de estudiantes. Muchas veces, en vez de ayudarlos, los desayudan enfrentándolos porque no están alineados con su forma de pensar que a veces es limitada. Bueno, y le agrego un chin más a esto para retar a profesores también apoyando investigaciones de estudiantes de término para sus tesis de grado. Vemos profesores tratando de ayudar a estudiantes a hacer sus tesis que no tienen ningún portafolio de investigación en los cuales sus estudiantes se pueden insertar. Lo mejor es cuando estudiantes son asesorados por profesores que tienen una gran cantidad de temas de investigación y que cuando los estudiantes hacen sus tesis, esas investigaciones complementan las de sus asesores.

Al fin, la Inteligencia Artificial no debe sustituir nuestra inteligencia natural. Si nos hacemos dependientes de la Inteligencia Artificial, nos vamos a quedar rezagados. Sentimos que la tecnología está limitando la capacidad intelectual de las personas hoy en día. Esto se puede agravar con la dependencia de la Inteligencia Artificial. Utilicemos la Inteligencia Artificial para sacar el mayor provecho de ella, pero sin crear esa dependencia que limite nuestro nivel de razonamiento. Ella es una buena herramienta para la eficiencia, pero no debemos dejar que nos aletargue. Como seres humanos inteligentes, sigamos poniendo nuestros celebros a producir y nademos contra la corriente para casuar el mayor impacto posible para la sociedad con la inteligencia natural que Dios nos ha dado.