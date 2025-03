La salud de los dominicanos no es una prioridad estatal

La Organización Mundial de la Salud enfatiza en que "El derecho a la salud y otros derechos humanos relacionados con la salud, son compromisos jurídicamente vinculantes consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos".

La Constitución de la OMS también reconoce el derecho a la salud. “Todas las personas tienen derecho al más alto nivel posible de salud física y mental. Los países tienen la obligación legal de formular y aplicar leyes y políticas que garanticen el acceso universal a unos servicios de salud de calidad y aborden las causas profundas de las disparidades en materia de salud, incluidas la pobreza, la estigmatización y la discriminación".

Como médica que vive en España, un país donde se respeta uno de los derechos fundamentales como es la salud, esta semana hablando con un amigo y colega dominicano sobre la muerte de una nutricionista en nuestra querida isla, me comentaba que ella tuvo que pedir colaboración económica para costearse el tratamiento de cáncer que padecía. Él, un hombre con mucho conocimiento de todo el sistema de salud, me decía que las cosas cambiarán "cuando a uno de los que están en el poder les toque una situación similar".

Por supuesto, mi visión crítica y nuestras conversaciones interesantes e intentando cambiar el mundo todos los días, le dije, eso no se arregla si el pueblo no sale a las calles, ya que cuando a uno de los que están en el poder les pasa algo, vemos cómo se van al extranjero a recibir tratamiento, lo que llamamos turismo sanitario.

¿Cómo puede ser que pagando impuestos nos enfermamos en RD y por lo general es una muerte segura? ¿Por qué el gobierno no asume la salud como una de sus prioridades?

La salud es un derecho, veo inversiones en tantas cosas en nuestro país, pero de qué sirve si no tenemos un sistema que nos cubra cuando enfermamos.

En República Dominicana, la Ley 42-01, promulgada el 8 de marzo del 2001, y sus reglamentos, establecen las bases para la organización del sistema nacional de salud. Tiene por objeto la regulación de todas las acciones que permiten al Estado hacer efectivo el derecho a la salud de la población dominicana, reconocido en nuestra constitución.

¿Qué tenemos que hacer los dominicanos para que nos respeten un derecho tan fundamental como es la salud? De verdad es penoso ver cómo mueren los dominicanos, en un país que tiene recursos, que cuando llega Fitur aquí está medio país, que cuando se habla de pedir más préstamos no pasa nada; pero claro, la salud no le importa al gobierno. Y es el primer error, la salud debe ser una prioridad estatal, sin importar quién esté en el poder, ya que nos enfermamos esté un partido o asuma otro.

Es vergonzoso que estemos cheliando cuando nos enfermamos, no es justo, es un maltrato que debe ser denunciado. Si es necesario debemos exigir nuestros derechos en las calles, porque ya está bueno de esta impotencia para algunos y para otros un privilegio.

Querido amigo intelectual, no hacemos nada desde la distancia al hablar de estos temas si no intentamos hacer que las cosas cambien. Queridos paisanos, si no te reciben en un despacho para plantear tu situación, toma el control de otras maneras, porque no me voy a cansar de decir que la salud es un derecho y el pueblo dominicano debe saberlo, entenderlo y exigirlo.