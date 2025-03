Leonel y Luis en un debate desigual

El líder de la fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, retomó su habitual rueda de prensa conocida como La Voz del Pueblo, mudándola por segunda ocasión a la ciudad de Santiago, en atención a una invitación hecha por el presidente de la República, Luis Abinader, a raíz de las críticas que sobre su rendición de cuentas hizo el exmandatario; una rendición de cuentas atrapada en un “teleprónter” que le sirvió al gobernante para disparar por más de dos horas, una retahíla de palabras lanzadas al viento, sin advertir que esa corriente de aire no encontraba ancla para sustentar datos fabricados con el objetivo de diseñar una retórica capaz de aplastar lo material, lo fáctico; para invisibilizar lo expuesto a la vista del público con un adormecedor anestésico que se inocula a través de 10 mil millones de pesos destinados moldear voces individuales y corporativas, subastadas en mercados de codicias y antivalores.

Desmontadas las palabras hueras escritas por asesores que piensan que están solos en el escenario político, o que frente a sus caras hay una oposición ahogada en la humareda que dejan sus disparos de artificio; descolocados, desencajados, buscaron arrinconar al diestro Leonel Fernández.

Al hombre que, no sólo por la vastedad de sus conocimientos, sino, también, por su monumental obra de gobierno, no podían acorralar. Y, en efecto, Leonel, sin el eco de los 10 mil millones aquellos, arropó el escenario del debate, sin dejar resquicio para que el presidente Abinader pudiera asestar un golpe efectivo; aunque, en un repentino tiro a ciegas, como un individuo que se está ahogando y para salvarse se aferra a los colmillos de un tiburón hambriento, afirmó que durante los doce años de administración del líder de la FP no se construyó una sola vivienda en Santiago.

La Voz del Pueblo servida al público la mañana del pasado lunes 10 de marzo en la que el expresidente invitó a almorzar al mandatario, fue una respuesta a la invitación de Abinader hecha en La Semanal del lunes 3 del presente mes a Fernández a visitar Santiago, como hemos referido.

La afirmación del líder del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se produjo horas después de la rueda de prensa del presidente de los verdes, que reaccionó de inmediato con una invitación a su contradictor a recorrer el país para contactar las obras de uno y otro.

El gobernante sabe de antemano que aceptar el reto sería una derrota segura, porque con una administración que tiene en su haber el peso de ser la que menos ha invertido en obras de infraestructura en los últimos 70 años, se arriesga a una indigestión, si el recorrido lleva almuerzo; o a un cortocircuito cognitivo, si se adereza con un debate sin reglas acomodadas y protectoras.

Ante la desesperada afirmación del presidente Abinader, recurrimos a las pruebas visuales, memoria colectiva y de Google, para decir que Fernández construyó en 1998 más de 400 apartamentos en el barrio que llamó Villa Liberación, en la comunidad de La Otra Banda; que en Rafey edificó 512 viviendas en el barrio que bautizó como Villa Progreso, en La Herradura; que levantó el barrio Carlos Díaz, con más de 300 viviendas, y construyó otras en la Barranquita y el Invi, camino a Villa González; que rescató el proyecto magisterial de la Ciudad Corazón con más de 1 mil viviendas; que concluyó la Villa Olímpica, iniciada y abandonada por Salvador Jorge Blanco y no concluida por Joaquín Balaguer. Allí el líder de la FP levantó más de 500 apartamentos. Con estos datos, las cifras que han puesto en boca del presidente chocan con los hechos duros e irrefutables.