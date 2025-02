La conciencia fonológica y su relación con el aprendizaje de la lectura en RD

La conciencia fonológica es la habilidad de reconocer los sonidos del habla. Es la representación mental que tenemos de los sonidos de nuestra lengua. Tener organizado mentalmente este sistema de sonidos desde una edad temprana favorece el aprendizaje del código alfabético, ya que el cerebro solo necesita integrar a esta representación mental auditiva, un nuevo símbolo visual: las letras.

Durante el aprendizaje de la lectura intervienen muchas habilidades, pero la conciencia fonológica juega un papel fundamental en esos primeros intentos de lectura. A mí me gusta pensar en la conciencia fonológica como un apoyo a los propulsores de los cohetes que se envían al espacio. Un propulsor es un dispositivo que enciende y hace que el cohete pueda dispararse hacia arriba, contrarrestando la fuerza de gravedad. Es un dispositivo que consume mucho combustible, precisamente por tener que desafiar la gravedad, hasta que el cohete alcanza niveles fuera de la atmósfera, donde ya no es necesario seguir contrarrestando esta fuerza. En ese momento, el propulsor, al no ser necesario, se descarta y se disuelve en el aire.

La conciencia fonológica actúa como propulsor del aprendizaje del principio alfabético, un proceso que generalmente requiere mucho esfuerzo por parte del nuevo lector. A medida que el lector alcanza un nivel automatizado de fluidez lectora, gracias a la enseñanza y la práctica en diversos tipos de texto, la conciencia fonológica va dejando de ser el centro del proceso. En este punto, otras habilidades, como el conocimiento previo y el contexto lingüístico, toman mayor relevancia. Así como el propulsor se "desprende" una vez que el cohete alcanza una determinada altura, la conciencia fonológica se va convirtiendo en una habilidad complementaria en lugar de ser la base del proceso.

En la República Dominicana, sin embargo, está ocurriendo algo importante. Un estudio realizado por nuestro equipo de investigación en la Universidad Iberoamericana encontró que los niños siguen dependiendo de las habilidades de conciencia fonológica aún en cuarto grado de primaria, en el que no se espera esta dependencia. Esto implica que el proceso de automatización del aprendizaje del código alfabético tarda más de lo esperado, y es necesario reflexionar sobre cómo podemos mejorar este proceso y facilitar el paso a una mayor fluidez lectora.

Que esta sea la raíz de los problemas educativos en el país, reportados por las evaluaciones nacionales e internacionales, requiere un análisis más profundo (porque además, los problemas educativos suelen ser multifactoriales), pero es algo que debe ser atendido. Si algo está impidiendo que se automatice la lectura, debemos investigarlo a fondo, ya que los beneficios de que un niño se alfabetice a tiempo son enormes, pero también las consecuencias negativas de no lograrlo. La automatización de la lectura es lo que permitirá al niño integrar el código alfabético con el contenido, pasando de "aprender a leer" a "leer para aprender".