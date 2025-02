Diez datos económicos en tiempos de Abinader en la rendición de cuentas

El presidente de la República, Luis Abinader, se apresta a pronunciar el discurso de rendición de cuentas, correspondiente al 27 de febrero de 2025, en donde informará la marcha del país en términos de lo que su administración ha realizado. Por considerarlo de interés, aquí les presento diez datos, indicadores y gráficos, de aquellas variables económicas que pueden ser de interés para los ciudadanos, agentes económicos y opinadores.

1 Comportamiento del PIB

La economía dominicana que había manifestado una tendencia creciente en las últimas décadas, se vio interrumpida en el año 2020 a causa del COVID-19, retomando su trayectoria de aumento en forma sostenida a partir del 2021, pasando su valor de US$ 95,123 millones a US$124,498 millones para el 2024, un aumento equivalente a US$ 29,375 millones en los últimos 4 años.

2 Costo de la canasta básica

El comportamiento de los precios es una variable sensible para la conducta de los consumidores. La tasa de inflación en el año 2024 fue de un 3.35 %, métrica que se sitúa en el rango meta; sin embargo, los ciudadanos conforme a distintas encuestas afirman que su principal problema continua siendo los altos precios de la comida, ese imaginario social, encuentra fundamento en el hecho de que el aumento de los precios es acumulativo, razón por la cual el costo de la canasta básica nacional familiar mensual pasó de RD$ 36,300 en el 2020 a RD$ 46,420 a enero de 2025, para un incremento de RD$ 10,120.

3 Tasa de interés bancaria

El precio del dinero bancario se expresa a través de la tasa de interés. Los ciudadanos y agentes económicos que toman dinero prestado para sus distintas actividades en el sistema de intermediación financiera, han tenido que pagar una tasa de interés activa promedio ponderado más cara, al pasar de 9.95 % en septiembre de 2020 a un 16.4 % al 20 de febrero de 2025, un aumento de 6.45 puntos porcentuales. El Banco Central ha bajado su tasa de política monetaria de 8.5 % a 5.75 %, pero no ha logrado el efecto traspaso hacia el precio del dinero bancario, representándole por consiguiente un fuerte desafío, poder revertir el efecto nulo de la tasa de referencia monetaria.

4 Tasa de cambio

El tipo de cambio del peso por dólar ha estado creciendo en los últimos meses, al 22 de febrero se situó como promedio ponderado a RD$ 62.44, para una depreciación anualizada de un 6.1 %, superior a la estimada para el 2025 que es de un 5.5 %. El valor de la tasa de cambio finalizando el segundo mes del año que transcurre, se aproxima a la depreciación esperada que la coloca RD$ 63.11. Algunos operadores cambiarios venden el dólar para montos menores a RD$ 62.75 y para montos mayores, sobre los RD$ 63.0.

5 Saldo de la deuda pública del sector no financiero

La economía dominicana, a causa de los constantes déficits fiscales, acude al endeudamiento público, mismo que durante el periodo que va del 17 de agosto de 2020 al 31 de enero de 2025, el saldo de la deuda ha crecido de US$ 38,178 millones a US$ 57,299, para un incremento de US$ 19,121 millones, equivalente a una tasa de expansión de un 50.0 %.

6 Servicio deuda pública pagada por los contribuyentes

Por el monto adeudado a diciembre de 2024 que fue de US$ 57,587 millones, los contribuyentes en dominicana en términos per cápita, han tenido que cargar con un pago cada vez mayor del servicio de la deuda pública, al pasar de RD$ 23,311 en el 2020 a RD$ 75,139 en el 2024, indicativo de un incremento de RD$ 51,828 en 4 años.

Año Servicio deuda pública pagada por contribuyentes per cápita, RD$

7 Empleo informal

El mercado laboral dominicano al 2024 registra la mayor cantidad de trabajadores ocupados, con 5,050,930; sin embargo, el aumento en la tasa del empleo está explicada por una mayor participación del sector informal, que se ubica en 55.3 % del total, dato que evidencia que el incremento del empleo no se debe a las políticas públicas, por el contrario, puede ser el resultado de la infectividad de las acciones gubernamentales en forma directa o indirecta. El empleo informal se caracteriza por ser de menor calidad, más inestable, menor salario y ausencia de seguridad social.

8 Gasto público en millones RD$

El gasto público nominal ha manifestado un crecimiento sostenido a lo largo de los años, evidenciándose con mayor ímpetu a partir de la pandemia por la COVID-19, en efecto, durante la administración pública a partir de agosto de 2020 al 14 de febrero de 2025, el gobierno central ha gastado RD$ 5.45 billones, inaugurándose a partir del año 2022 la cifra de 13 dígitos, cuando registró RD$ 1.17 billones.

9 Gasto social % del gasto público total

El gasto social es la partida del gasto público que mejor puede explicar la calidad del gasto en relación a su incidencia a favor de los sectores de menores ingresos. Medido como proporción del gasto público total, el gasto social ha perdido importancia, al moverse de un 47.9 % en el año 2021 a un 44.6 % en el 2024, para una caída de 3.3 puntos porcentuales. Previo a la pandemia por la COVID-19, en el 2029 el gasto social alcanzó el 46.4 %, también superior al del 2024.

10 Gasto de capital % del gasto público total

El gasto de capital como partida del gasto público que se destina a la inversión pública (construcción de obras de infraestructuras y/o adquisición de equipos y maquinarias), se ha estancado en su participación dentro del gasto público total, al permanecer casi invariable en un 12.4 %, cuando años atrás era superior, al situarse en un 20.0 % en el 2011 y hasta un 27.0 % en el 2012. La disminución del porcentaje del gasto de capital, puede explicar la dilación en la terminación de obras de infraestructuras, iniciadas, pero no concluidas.