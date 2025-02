Héroes azules

Dicen que los verdaderos héroes no siempre llevan capas ni salen en las noticias. A veces, su mayor poder es el amor y la dedicación con la que transforman vidas. Así es el equipo de la Fundación Integral Autismo e Inclusión Social (FIAIS), una organización sin fines de lucro que, desde San Cristóbal, trabaja día a día para brindar apoyo a niños y niñas con Trastornos del Espectro Autista (TEA) y a sus familias.

Como sancristobalense, me llena de orgullo saber que en nuestra ciudad hay personas comprometidas con una causa tan noble. FIAIS no solo ofrece intervenciones integrales para potenciar las capacidades de estos niños, sino que también promueve la inclusión social, demostrando que las diferencias no son barreras, sino oportunidades para aprender y crecer juntos.

Esta semana, la fundación celebró un “Cóctel de Gratitud” con el objetivo de sensibilizar al sector empresarial y presentar sus proyectos para este 2025. Entre ellos, destacan “Padrinos de la Esperanza”, un programa que busca crear lazos solidarios para apoyar a las familias, y “Un hogar para FIAIS”, que promete convertirse en un espacio de amor y aprendizaje.

Aunque no pude acompañarlos en este evento, quiero aprovechar estas líneas para reconocer su invaluable labor. En un mundo donde muchas veces prima la indiferencia, FIAIS nos recuerda la importancia de tender la mano y hacer la diferencia, sin esperar aplausos.

Proyectos como el de FIAIS necesitan no sólo visibilidad, sino también apoyo. La inclusión es un compromiso de la sociedad entera, no de partes.

A esos héroes silenciosos que, con cada gesto, están cambiando vidas, es importante hacerles saber que su trabajo deja una huella imborrable en nuestra comunidad. Gracias por recordarnos que la verdadera grandeza está en servir a los demás. ¡San Cristóbal los aplaude de corazón!