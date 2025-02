USAID, el poder blando y Jaime Sabines

En 1916 nos enviaron sus marines “de nudoso pañuelo”, y lo volvieron a hacer en 1965. En la farsa electoral de 1966 “impusieron a un sepulturero en el trono del mando y el castigo”, reforzaron la agencia local de la Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) con asesores en torturas y contrainteligencia, y salieron en bandadas a cazar a los héroes de la revolución de abril.

Como al sacar a Balaguer del poder en 1978, para entonces no quedaba ya a quien matar, pasaron a utilizar con mayor énfasis lo que el profesor de Harvard, Joseph Nye, en su libro “Bound to Lead: The Changing Nature of American Power”, de 1990, había definido como poder blando (soft power), descrito como la capacidad de un actor político, (generalmente un Estado) para incidir directamente en las decisiones de otros actores (o países), pero no mediante el uso de los marines, como en 1965, sino de la cultura y la ideología. Es una influencia que se ejerce, entre otros modos, mediante la financiación de proyectos de la sociedad civil, y cuyos temas de trabajo, eso sí, siempre son definidos por la agencia, off course.

En el caso dominicano, “La Embajada” aplicó ese poder blando a través de la USAID, creada por Kennedy en 1961 para, a través de la Alianza para el Progreso, frenar la influencia de la revolución cubana en América. Fue la USAID la responsable de distribuir la ayuda exterior estadounidense de carácter no-militar en la economía, agricultura, salud y la política dominicanas. Precisamente en lo político, (cultural, ideológico) está el meollo de la cuestión. Lo de la agencia ha sido siempre el control político desde la cooperación. Para lo demás, (lo funesto, macabro y genocida) existe la CIA. Ambas buscan lo mismo, pero con métodos diferentes.

Ahora, Trump y Musk quieren desprestigiar a la USAID completa, obviando que los temas culturales, políticos e ideológicos que a ellos les interesan eliminar son solo una pequeña parte de las acciones y el presupuesto de esa agencia, fundamental para el poder y control imperial estadounidense.

Los señores están matando su poder blando, y surge entonces, perturbadora, la pregunta: ¿Están difamando, desprestigiando su poder blando de la cooperación porque pretenden volver al poder duro de los golpes de Estado, las invasiones y los asesinatos? Como Jaime Sabines, “yo no lo sé de cierto, pero supongo...”