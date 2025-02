La despedida del embajador

Luis Mariñas Otero fue un diplomático y escritor español que estuvo de embajador de España en República Dominicana entre los años 1986-1988. Su legado fue unos interesantes libros sobre arte y literatura y una sustancial obra de derecho constitucional, en la cual analizó la historia de algunas de las constituciones latinoamericanas como las de Venezuela, Haití, Guatemala y Honduras.

El 10 de mayo de 1988 solicitó una audiencia para despedirse del presidente Balaguer. Esa nota llegó a Protocolo del Palacio Nacional con un urgente, debido a la precaria situación de salud del embajador.

En esa ocasión me correspondió ir con el embajador Miguel Antonio Rodríguez, jefe de Protocolo de la casa de gobierno, a despachar una cantidad amplia de asuntos, pues este se encontraba un poco quebrantado de la espalda.

Rodríguez le expresó al presidente que el embajador Mariñas estaba muy enfermo, por lo que se solicitaba que la audiencia fuera lo más rápido posible, pero Balaguer se quedó callado. Rodríguez chequeó la agenda y le dijo el miércoles 17 de mayo la agenda está vacía, vamos a ponerlo a las 11:00 de la mañana. Perfecto presidente ya lo tenemos en agenda, pero Balaguer no respondió nada. Ante el silencio nos despedimos, pero la audiencia ya estaba fijada en la agenda.

Cuando llegó el embajador el miércoles 17 de mayo a su audiencia, me tocó recibirlo y acompañarlo a la sala del despacho, pero pasaba el tiempo y el embajador no era recibido, por lo que fui donde el general a preguntar qué pasaba y me dijo que entrara donde el presidente: “Excelencia, aquí tenemos al embajador de España, a quien usted le dio audiencia para hoy a las 11:00 a.m. Su respuesta fue: “yo no he dado ninguna cita, la pusieron ustedes. Yo no contesté. Debieran recibirlo ustedes”. Ante esa situación, le expliqué que el señor ya se iba del país y que, por favor, lo recibiera porque estaba haciendo un gran esfuerzo para despedirse. Luego de un momento lo recibió, ya que le tenía mucho aprecio.

Cuando salió el embajador se le vio un poco desmejorado, pero iba muy contento por la conversación de casi media hora que tuvo con el presidente Balaguer, quien instruyó que le enviaran ese mismo día la colección entera de sus libros. El embajador estaba feliz por ese regalo especial.

Pero a altas horas de la noche del mismo día recibimos la triste noticia, primero, de que había empeorado su salud y, luego, su lamentable fallecimiento.

Al otro día, se le comunicó la noticia al presidente, quien asistió a primera hora a la residencia de la embajada a dar sus condolencias. Cuando llegamos al Palacio, se me ocurrió decirle: “el señor se murió y usted no quería recibirlo”. Entonces me respondió: “Qué quieres decir, que fui yo el culpable?”. Salí raudo y veloz del despacho como si no hubiese escuchado nada.