Escuelas, colegios: ¡A publicar esto en su mural!

A los directores de escuelas y colegios invito a pegar este escrito en sus respectivos murales.

Especialmente los de centros que acogen educandos de origen humilde, clases media y medio baja.

Les dedico este espacio, que del pueblo es porque me lo dictan la consciencia y el deseo de una patria grande, de gente enriquecida desde ese territorio interior en que las señoras Educación y Cultura siembran semillas de ciudadanía, civilidad y las capacidades de hacer y pensar que florecen en prosperidades personales, familiares y colectivas.

Digo a esos jóvenes estudiantes, destinados a conducir los destinos nacionales mañana, días más próximos que lejanos: Tenéis el futuro en vuestras manos. No hay límite en lo que pueden lograr si aprovechan las oportunidades que para ustedes han construido sus familiares, antepasados y padres; y los hombres y mujeres que han dedicado sus vidas y esfuerzos a luchar porque emerja una República Dominicana mejor.

Créanme, créanlo: ustedes lo tienen.

No somos la República Perfecta, claro. Sí una mejor que aquella en que desarrollaron generaciones limitadas por las férreas prohibiciones a la libertad durante la dictadura trujillista y quienes más tarde sufrieron los tiempos de violencia desde el Poder, ilimitada y feroz, del doctor Balaguer.

Hoy tenéis los sueños al alcance de las manos. Las llaves hacia lo que desean ser y hacer. El país se las entrega por solo prepararse, ¡estudiar!

Único precio a pagar. Bagatela, ¿no?

Hubo tiempos cuando presidentes cerraron escuelas de arte y oficios porque los padres rehusaban enviar los hijos a aprender. “¿Estudiar pa´qué?”, preguntaron cuando el prócer Gregorio Luperón creó las primeras escuelas de ese tipo en tres provincias: La Vega, Santiago y la capital.

Los tiempos cambian y han cambiado. Hoy los padres de nuestros educandos saben que estudiar es la gran oportunidad para que sus hijos alcancen sus aspiraciones: realicen sus vocaciones; ejerzan esas actividades que sueñan y hacen mejor; cultivando los talentos que llevan dentro, latiendo, exigiéndoles ¡Cultívame! ¡Dedícate a mí!

He aquí donde el signo de los tiempos les es propicio: 10 mil becas nacionales, internacionales y de idiomas de inmersión (inglés, francés, portugués y otros), serán otorgadas por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) este año, informó su responsable, el doctor Franklin García Fermín.

10 mil becas entre las que está esa que cada estudiante aspira para completar su formación, gratis o cuasi gratis, en idiomas, licenciatura, postgrado…, en universidades locales o del exterior... ¡Waooo!

Algunas cubren el 100% de los costos educativos y gastos. Lo dispuso el presidente Abinader.

Serán concedidas a educandos comprometidos con resultados académicos que promedian 80 o más.

¿Ven? El país premiándolos por estudiar. En una universidad privada nacional o extranjera, cuando muchos sueñan viajar. Galardón por hacer lo que deben: ¡estudiar!

Insto a los docentes de los grados superiores del ciclo medio de los centros públicos y privados a motivar a sus educandos. Díganles, ¡Asuman como bendición esta oportunidad! ¡Buenas notas te hacen viajar!

Quienes ignoren que buenos resultados académicos abren todas las puertas, no tendrán razón para mañana alegar, autocomplacientes, “La fortuna no me favoreció”. La suerte nace del obrar.