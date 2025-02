Abinader busca relanzar el Gobierno

Cualquiera que haya estudiado un poco el proceder político de Joaquín Balaguer, se habrá dado cuenta de que manejaba, como pocos, el arte de mover las fichas, al interior del Gobierno.

Si a estas alturas no culpamos a Balaguer de la histórica deficiencia del sistema eléctrico nacional, de las fallas del Inapa en el suministro de agua, o de los rezagos en salud y educación, es porque el viejo caudillo, cuando se calentaba un sector, cambiaba al incumbente, así el culpable siempre era el administrador, el director o el secretario destituido.

A contrapelo de esa enseñanza los gobernantes que le ha sucedido en la conducción del Estado, han sido renuentes a los cambios frecuentes de funcionarios, manteniendo en sus puestos a figuras impopulares, más allá de lo prudente, por amistad o por trayectoria partidaria.

El presidente Luis Abinader a sacudido su gobierno, y las apacibles horas del domingo, con 28 cambios en un solo decreto, en un esfuerzo por renovar su administración, algunos cambios esperados desde su juramentación en agosto.

Como es normal, los cambios no satisfacen a todos, la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, ha reaccionado a la designación de Luis Miguel De Camps, porque no proviene del sector magisterial.

Dirigentes del PRM, han cuestionado que se privilegien a los aliados, en ministerios tan importantes como Educación y Obras Públicas, con De Camps y Eduardo Estrella, mientras permanecen en el banco figuras claves de esa organización.

Genera reacciones igualmente la designación de Bartolomé Pujals, el cuestionado exdirector de la, Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación, OGTIC, como embajador ante la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, porque este no tiene los 5 años de experiencia en el sector aeronáutico que establece el requisito de esas funciones y además, porque es como premiar a un funcionario que ha estado en el debate por acciones cuestionables.

La designación de Roberto Ángel Salcedo, como ministro de Cultura, es otro de los puntos que genera opiniones encontradas, allegado reciente al partido y por más señas figura de la televisión y el cine, lejos de los intelectuales que en otros tiempos dirigieron esa cartera.

En el caso de Puerto Plata en que fue designado el experimentado dirigente político, Tomás Emilio Durán Garden, Tomy, como director de Coraaplata, algunos dicen que se trata de un error, que el exsenador, exdiputado y exgobernador, iría como presidente del Consejo y no como director general, lo que supondría un inexplicable desliz de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.

Al margen de estos cuestionamientos, cuya legitimidad no analizaré, el hecho cierto es que el presidente busca inyectar nuevos bríos a su segunda período de gobierno, consciente de que el mismo es fundamental para lo que habrá de ser el legado de su gestión.

Algunos medios han adelantado que vienen más cambios y que casi no quedarán ministros en sus puestos actuales, como no tengo acceso a esa bola de cristal, me limito a lo que ya se sabe.

Es claro que el mandatario parece apostar a la eficiencia y a la reconocida probidad de la generalidad de los designados, mientras apuntala la agenda de estos decisivos 3 años y medio.

En cada uno de los casos la divisa fundamental tiene que ser el logro de gestiones eficientes, que apuntalen el desarrollo nacional y presten atención a los reclamos de la gente, cuando urge incrementar la inversión pública en áreas claves para el desarrollo del país, en este intento de relanzar el Gobierno.

El presidente ha sacudido su gestión, esperemos que la misma tenga resultados positivos para el país, más allá del cambio de caras.