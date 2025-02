Abinader y Marcos Rubio: beneficio mutuo, bilateralismo y reciprocidad

Un simple mortal piensa, columbra sobre el destino que los actos de semidioses y titanes acarrean sobre las ciudades y la gente.

Habita una Ática de embelesos y boleros. Espacio de soles y aguas. Allí, una poetiza mestiza fundó la esperanza del saber desde de las glorias de piedras centenarias. Aquella Ática, la del origen, se diseminó como sólo saben hacerlo las ideas: resistida al exterminio y al tiempo. Llegó a los territorios del Norte y enclavó en Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Ohio y Nueva York. Aquí es una memoria, excedente y vestigio emotivos y esenciales de unos versos. Desde ellos, la recorren los sueños y la persistencia agónica de la poeta: “¡Oh, Quisqueya! Las ciencias agrupadas | te alzaron en sus hombros | del mundo a las atónitas miradas; | y hoy nos cuenta tus glorias olvidadas | la brisa que solloza en tus escombros”.

Existe un ansias de progreso y grandeza en el epicentro de la identidad cultural dominicana. Un compromiso imborrable con su identidad y su prosperidad grande.

Ha estado ahí, ese reclamo de destino, que las artes resguardaron de los ácidos del tiempo: ser “pasmo y asombro de las gentes” porque “La Atenas moderna te llamaron”.

Ática universal que acoge a esta antillana, amenazada por la desventura de su insularidad bífida y continua, padeciendo una depredación irreparable en sus ecosistemas ambientales, sociales y espirituales. Ojalá el visitante calibre y sienta en su alma como propia esta tragedia nacional nuestra, esta doliente alma nacional.

Ojalá pueda responderse la pregunta de la poeta: “¿Qué anatema cayó sobre tu frente?”. Abominación de casi dos siglos es esta inmigración sobrecogedora, doliente y dolorosa.

Los intereses nacionales crean líneas y fronteras. Junto a ellas, los perímetros de las posibilidades y necesidades. Ahí las aloja. Si en ese territorio ese dolor no cabe, ni esa invasión continua y persistente, ¿es lícito que quepa en otro lugar, que aquí se la soporte?

El interés nacional manda y gobierna. Las relaciones bilaterales se fortalecen cuando satisfacen las necesidades de cada Estado. Sociedades organizadas, con sistemas políticos y administrativos formales y democracias en desarrollo no pueden ser sometidas ni condenadas a la desestructuración o a la erosión por las fuerzas brutales de una naturaleza bárbara. No son sólo territorios y recursos estos poblados. Son personas. Superficies, terrales, gélidas o ígneas abundan por doquier, deshabitadas; nadie las ocupa ni las sueña ni las extraña; como nación no existen.

El interés nacional trae a su “patio Sur” a los Estados Unidos en la persona del responsable de su política exterior, el señor Marco Rubio. Ojalá que le sea revelado, mostrado, y pueda ver los signos que perfilan el sueño nacional dominicano. ¡Que nuestro interés nacional es el de progresar preservando nuestra identidad! Producir riquezas y bienestar colectivos. Ciudadanos cada vez mejores.

Sin embargo, ese anatema lo impide, demora, dificulta y obstruye. Lo hemos sufrido, hasta sentir que “del pasado esplendor” nos queda un futuro de “reliquias frías”, arrastradas desde esa obstinada invasión de indocumentados que nadie puede ni quiere padecer.

Ojalá sea el punto de partida de la agenda común que los Estados Unidos y la República Dominica están ante la oportunidad de redefinir y asumir. O uno de sus puntos relevantes.

Además de los temas migrantes y democracia, es interés nacional dominicano potenciar las inversiones extranjeras directas estadounidenses y de crear un espacio fronterizo que contenga esa inmigración. Una zona de desarrollo. De oportunidad. Un muro de contención.

Diversificar y ampliar las relaciones, hacerlas más extensas y robustas: expandirlas hacia los intercambios tecnológicos, educativos, científicos, culturales y comerciales. Que la seguridad y supervivencia mutuas orienten las visiones y compromisos inmediatos y a futuro, ¡por fin!

El trato y sincero afán por las naciones pequeñas de Las Antillas y Centro América crearán un importante referente desde el cual las demás naciones del Sur y de Occidente podrán definir percepciones, criterios y conductas sobre, en torno a y ante los intereses de los Estados Unidos.

Hagamos votos porque esa relación pueda diversificarse, profundizarse, crecer.

Y que ese anatema llegue a su fin.