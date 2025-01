El Salto de la Pulga

1 Este año, el presupuesto para gasto publicitario gubernamental supera en más de $1,400 millones el de 2023. ¡Fiesta!

2 ¿A qué fue Petro a Haití? ¿A qué se debió su innecesaria escala aquí? ¿Fue allá solo a firmar un acuerdo que luce retórico? Ahí hay algo oculto…

3 Cuatro bancos dominicanos prestarán RD$418,500 millones a inversionistas extranjeros, para construir hoteles aquí. ¿No serán demasiados huevos en una sola canasta?

4 Si no lo hace con cargo a la institución, no hay porqué criticar a la esposa del banquero por llevar a su maquillista en sus viajes al extranjero.

5 Arajet no debería acelerarse hablando de futuros pasajes baratos a New York. No conviene provocar a las poderosas aerolíneas que pueden hacer ofertas perdiendo dinero, y hasta manejar influencias en la FAA.

6 Los «curas guerrilleros» criollos atentan contra la economía del país. No quieren que los campesinos negocien con la Barrick, sino que esta desmantele y se vaya. ¡Así no!

7 Puede que baje el monto de remesas este año, por la masiva deportación de ilegales en EE UU, y la exigencia de una verificación de estatus migratorio para poder hacer envíos. ¡Mala cosa!

8 Atención maestros que no alcancen 70 puntos en la evaluación: No os preocupéis, porque su sindicato los salvará con una huelga.

9 Pregunta: si se obliga a los motoristas a comprar un casco protector estándar, ¿qué pasará con los que adquirieron costosos cascos de eficiente protección?

10 En los últimos 4 años, Salud Pública ha cerrado más de 1,300 centros de salud. Sin embargo, siguen tan campantes ciertos cirujanos plásticos carniceros y reincidentes.

11 Los chinos saben bien cómo defender territorio ganado. Justo cuando Trump amenazó con apretar, nos donaron nada menos que 120 ambulancias equipadas. Están en lo suyo.

12 Apoyamos la propuesta de LFP para que la JCE, al emitir la nueva cédula, realice auditorías al Padrón y al Registro Civil para sacar los «macos», que no son pocos.

13 Llegaron más soldados kenianos a Haití. Los que traen aquí para consultas médicas, vienen mayormente aquejados de… ¡depresión! ¿Podrán esos eliminar las bandas?

14 Si el gobierno haitiano quisiera resolver, contrataría a 20 ex Navy Seals que sean mercenarios, los equiparan bien, y todo acabaría en menos de un mes.

15 Elon Musk se está pasando de lisonjero. Propuso que el Canal de la Mancha sea nombrado Canal George Washington. No dude qué mañana proponga Océano Lincoln, en vez de Atlántico.