Aunque Estados Unidos lleva mucho tiempo liderando el mundo en materia de ciencia y tecnología básicas, es difícil imaginar que esto pueda continuar bajo el gobierno del presidente Donald Trump y la oligarquía en ascenso del país. El rechazo de Estados Unidos a los valores de la Ilustración tendrá consecuencias nefastas.

NUEVA YORK – Hace treinta y cinco años, el mundo experimentó un cambio trascendental con el colapso del comunismo europeo. Francis Fukuyama llamó a ese momento el “fin de la historia”, prediciendo que todas las sociedades eventualmente convergerían hacia la democracia liberal y las economías de mercado. Hoy, es casi un cliché observar cuán equivocada fue esa predicción. Con el regreso de Donald Trump y su movimiento MAGA, tal vez deberíamos llamar a la era actual el “fin del progreso”.

La mayoría de nosotros damos por sentado el progreso, pero debemos recordar que el nivel de vida hace 250 años no era muy distinto al de hace 2.500 años. No fue hasta la Ilustración y la Revolución Industrial que logramos las enormes mejoras en la esperanza de vida, la salud y el nivel de vida que han definido la modernidad.

Los pensadores de la Ilustración reconocieron que la experimentación y la experimentación científica podían ayudar a la gente a entender la naturaleza y crear tecnologías nuevas y transformadoras, y que las ciencias sociales podían permitir una coordinación más estrecha en los esfuerzos por mejorar las condiciones de todos los miembros de la sociedad. Esos esfuerzos exigían que el imperio de la ley sustituyera al absolutismo, que el respeto por la verdad prevaleciera sobre el oscurantismo y que se elevara la especialización en los asuntos humanos. Una de las características más inquietantes de la revolución MAGA es su rechazo abierto de esos valores.

El presidente Donald Trump habla en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca, el jueves 30 de enero de 2025, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon)Alex Brandon

¿Puede continuar el progreso? Así como los soviéticos lograron lanzar el Sputnik, tal vez veamos a Trump y sus seguidores presidir notables hazañas tecnológicas en el espacio y la inteligencia artificial. Pero ¿podemos realmente esperar que la nueva oligarquía de Estados Unidos supervise avances sostenidos y ampliamente compartidos? Los que hoy están en el poder están impulsados exclusivamente por la búsqueda de riqueza, y no tienen reparos en acumularla mediante la explotación y la búsqueda de rentas. Ya han demostrado su ingenio para ejercer el poder de mercado y aprovechar las plataformas mediáticas y tecnológicas para promover sus intereses privados mediante la manipulación y la desinformación generalizadas.

Lo que diferencia la corrupción al estilo estadounidense de hoy de las del pasado es su enorme escala y descaro. La idea de meter billetes de 100 dólares en sobres de papel marrón suena pintoresca comparada con lo que tenemos ahora. Los oligarcas estadounidenses pueden “contribuir” abiertamente con cientos de millones de dólares a la campaña electoral de un político a cambio de favores. El préstamo sin condiciones de 465 millones de dólares que Tesla recibió de la administración del presidente Barack Obama hace 15 años parecerá una miseria comparado con lo que se avecina.

El progreso requiere inversiones en ciencia básica y una fuerza laboral capacitada. Sin embargo, durante su primer mandato, Trump propuso recortes tan masivos en el financiamiento de la investigación que incluso sus correligionarios republicanos se opusieron. ¿Mostrarán la misma disposición a resistirse esta vez?

En cualquier caso, ¿es posible seguir avanzando cuando las instituciones responsables del avance y la transmisión del conocimiento están bajo ataque constante? Al movimiento MAGA no le gustaría nada más que derribar las instituciones “de élite” donde se lleva a cabo tanta investigación de vanguardia.

Ningún país puede prosperar verdaderamente si grandes sectores de la población padecen deficiencias en materia de educación, salud y alimentación nutritiva. En Estados Unidos, alrededor del 16% de los niños crecen en la pobreza, el desempeño general en las evaluaciones educativas internacionales es mediocre, la desnutrición y la falta de vivienda se han generalizado y la expectativa de vida es la más baja de cualquier economía avanzada importante. El único remedio es un mayor y mejor gasto público. Sin embargo, Trump y su equipo de oligarcas están decididos a recortar el presupuesto tanto como puedan. Hacerlo dejaría a Estados Unidos aún más dependiente de la mano de obra extranjera. Pero los inmigrantes, incluso los altamente calificados, son un anatema para los seguidores de Trump del movimiento MAGA.

Aunque Estados Unidos lleva mucho tiempo liderando el mundo en materia de ciencia y tecnología básicas, es difícil ver cómo puede continuar así bajo el gobierno de Trump. Veo tres escenarios posibles. En el primero, Estados Unidos finalmente acepta sus problemas de raíz, rechaza el movimiento MAGA y reafirma su compromiso con los valores de la Ilustración. En el segundo, Estados Unidos y China continúan por el camino del capitalismo oligárquico y el capitalismo de Estado autoritario, respectivamente, mientras el resto del mundo se queda atrás. Por último, Estados Unidos y China siguen su rumbo, pero Europa toma la bandera del capitalismo progresista y la socialdemocracia.

Lamentablemente, el segundo escenario es el más probable, lo que significa que debemos considerar cuánto tiempo se podrán manejar las crecientes deficiencias de Estados Unidos. China tiene enormes ventajas en el desarrollo de tecnología e inteligencia artificial, debido a su enorme mercado, vasta oferta de ingenieros y compromiso con la planificación a largo plazo y la vigilancia integral. Además, la diplomacia de China frente al 60% de los países fuera de Occidente ha sido mucho más exitosa que la de Estados Unidos. Pero, por supuesto, ni China ni un Estados Unidos trumpiano están comprometidos con los valores que han impulsado el progreso desde fines del siglo XVIII.

Trágicamente, la humanidad ya se enfrenta a desafíos existenciales. Los avances tecnológicos nos han dado los medios para autodestruirnos, y la mejor manera de evitarlo es a través del derecho internacional. Además de las amenazas que plantean el cambio climático y las pandemias, ahora también tenemos que preocuparnos por la inteligencia artificial no regulada.

Algunos argumentarán que, si bien puede haber una pausa en el progreso, las inversiones anteriores en ciencia básica seguirán produciendo valiosos rendimientos. Además, los optimistas podrían añadir que toda dictadura termina eventualmente y la historia sigue adelante. Hace un siglo, el fascismo invadió el mundo, pero eso condujo a una ola de democratización, con movimientos de descolonización y de derechos civiles que contrarrestaron la discriminación racial, étnica y de género.

El problema es que esos movimientos exitosos no llegaron tan lejos y el tiempo no está de nuestra parte. El cambio climático no esperará a que nos pongamos de acuerdo. ¿Podrán los estadounidenses disfrutar de un progreso continuo en forma de prosperidad compartida, basada en la educación, la salud, la seguridad, la comunidad y un medio ambiente limpio? Lo dudo. ¿Y el fin del progreso en Estados Unidos tendrá efectos colaterales a nivel mundial? Es casi seguro.

Es demasiado pronto para saber cuáles serán las consecuencias totales de la segunda presidencia de Trump. La historia, sin duda, avanza, pero podría dejar atrás algunos avances.

De Project Syndicate