Juventud: el tutorial que nadie terminó de leer

Este 31 de enero celebramos el Día Nacional de la Juventud. Hace casi dos años escribí estas palabras para ti, joven lector en edad o espíritu. Hoy no quiero que las olvides:

No es fácil ser joven. Debes estudiar, terminar una carrera, pero no cualquier carrera, sino una “que deje dinero” porque “la cosa está mala”. Debes conseguir un trabajo, de lo que sea, porque al que aspiras debes tener mínimo cinco años de experiencia, aún califiques con el perfil y mientras trabajas allí debes ser agradecido porque aunque no te guste donde estás “muchos matarían por esa oportunidad y tienes que sentirte afortunado”, debes especializarte, hacer una maestría porque, bueno, eres joven y “necesitas más preparación”.

Y ni hablar de tu vida personal, debes ir pensando en casarte y formar familia, comprar una casa o un vehículo, pero también debes estar siempre arreglado y sonreír sin quejarte, porque repito, “eres joven y cuando eres joven no puedes estar cansado ni tener problemas tan grandes”.

No debes perder el tiempo en tonterías pero tampoco debes pasarte todo el día en el trabajo. Debes tener claro tu futuro aunque no sepas muy bien tan siquiera lo que harás mañana. Debes ser y hacer tantas cosas que te pierdes. La juventud no debería sentirse como “el periodo más determinante de tu existencia”, sino más bien como un tiempo para experimentar, conocerse, plantearse metas y replantearse otras, caer y levantarse, ir tras lo que realmente se quiere y dejar atrás lo que no, sin que haya nada ni nadie midiendo cada una de tus decisiones con ojos acusadores.

Supongo que esa es la belleza de ser joven, si hoy no funcionó, si hoy no lo conseguí, si hoy me di por vencido, si hoy no quiero estar aquí, siempre, pero siempre habrá un mañana. Por favor, no lo olvides.