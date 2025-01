Punta Cana, más allá del turismo

Punta Cana, reconocida como la marca turística más internacional de la República Dominicana, recibe anualmente casi siete millones de pasajeros a través de su aeropuerto. Su éxito como destino de lujo en el Caribe ha sido un motor clave de la economía nacional. Sin embargo, su desarrollo ha estado centrado exclusivamente en el turismo, lo que limita su potencial para convertirse en un lugar atractivo para residentes permanentes, especialmente extranjeros. La oportunidad de transformar a Punta Cana en un destino integral, que combine calidad de vida y diversificación económica, está al alcance si se replantea su modelo de crecimiento.

Expansión de la Terminal B del Aeropuerto Internacional de Punta CanaFuente Externa

Ciudades como Valencia y Málaga lideran los rankings internacionales como las mejores opciones para expatriados. Este logro no es casual. Ambas han integrado desarrollo cultural, infraestructura moderna y una planificación que prioriza la calidad de vida. Aunque Punta Cana goza de ventajas naturales y conectividad internacional, carece de elementos esenciales como transporte público eficiente, oferta cultural, seguridad urbana e infraestructura médica adecuada. Estas carencias no son insuperables, pero requieren una estrategia clara y sostenida para convertir la región en un polo de desarrollo integral.

La diversificación económica es una vía clave para este cambio. La instalación de clusters tecnológicos en Punta Cana podría abrir nuevas oportunidades. Málaga, por ejemplo, ha logrado combinar el turismo con un ecosistema tecnológico que atrae talento global. Con una ubicación privilegiada y un aeropuerto bien conectado, Punta Cana podría replicar este modelo, transformándose en un centro de innovación y negocios en el Caribe. Esto no solo generaría empleos de calidad, sino que también fomentaría una economía más resiliente y menos dependiente del turismo.

Otra oportunidad reside en atraer a extranjeros interesados en residencias para retiro. Países como México y Costa Rica han demostrado que este segmento puede ser altamente rentable. Punta Cana tiene el atractivo necesario, pero para competir en este mercado debe ofrecer servicios médicos modernos, viviendas diseñadas para adultos mayores y un entorno seguro. Este tipo de desarrollo beneficiaría tanto a los residentes extranjeros como a la población local, al elevar la calidad de vida y generar nuevas fuentes de ingresos para la región.

La movilidad es otro desafío importante. Actualmente, la falta de transporte público limita la experiencia tanto de residentes como de trabajadores. Un sistema de transporte sostenible, como autobuses eléctricos o trenes ligeros, mejoraría significativamente la conectividad y reduciría la congestión. Además, sería un símbolo de compromiso con la sostenibilidad, un factor cada vez más valorado por inversionistas y residentes potenciales.

La seguridad también es una prioridad. Aunque Punta Cana es segura para los turistas, garantizar un ambiente confiable para quienes deseen establecerse allí implica mejorar el patrullaje en áreas residenciales y reforzar la confianza en las autoridades. Esto debe complementarse con espacios comunitarios, como teatros, bibliotecas y parques, que promuevan una vida cultural y social más rica, alejando la percepción de que la región ofrece poco más allá de las playas y los resorts.

Inspirarse en modelos como Valencia y Málaga no significa replicarlos al pie de la letra, sino adaptarlos a las necesidades y fortalezas de Punta Cana. La región tiene un potencial extraordinario para combinar su atractivo turístico con una infraestructura moderna, diversificación económica y calidad de vida. Esto requerirá coordinación entre el gobierno y el sector privado, pero los beneficios serían incuestionables.

Punta Cana no debe conformarse con ser solo un destino turístico de clase mundial. Con una visión estratégica, puede convertirse en un referente global no solo para visitar, sino también para vivir y trabajar. La pregunta no es si tiene los recursos para lograrlo, sino cuándo comenzará a construir ese futuro.