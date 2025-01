El dilema del PRM y el 2028 (¿)

Podría resultar temprano para “ablandar habichuelas”, pero no necesariamente para perfilar posibles o reales candidaturas presidenciales en el país con miras a un próximo proceso, si sabemos que en política se trata de aprovechar el día a día y el trabajo o la acción de cada instante cuenta. Por eso, se puede advertir temprano que el partido de gobierno- por el mismo hecho de detentar el poder y su principal figura política, el presidente Luis Abinader, estar constitucionalmente inhabilitada- está frente a un gran riesgo y dilema con respecto a encontrar o definir un candidato presidencial con posibilidades de éxito electoral en el 2028. Porque, muy temprano, aspirantes a la privilegiada posición electiva hay muchos en el oficial PRM, pero una figura que reúna los kilates para que se le como real candidato (a) que garantice un triunfo en las urnas y seguir al frente del poder político, al momento, ninguna. Como diría Guido Gómez, aspirante en pausa: “el cargo no hace al candidato ni este se saca de una computadora”. Así las cosas, ¿qué tan lejos llegan o qué tanto sonarían mediáticamente algunos de los metidos en el globo, de no contar con la” logística” que le ofrece una importante posición pública o si un decreto del presidente los deja de repente sin la que ostentan? Al Abinader despejar dudas sobre alguna aspiración personal oculta, aportó a la cultura democrática, pero abrió la compuerta interna a destiempo. Así – pese a la advertencia y ponerles plazo para arrancar- se arriesga a que lo vayan dejando solo, como se vio con su intento de reforma fiscal; a que algunos descuiden las tareas institucionales y alienten los cuestionamientos de la oposición y de gente común al desempeño del gobierno, alejando la posibilidad de éxito y de seguir en el poder. Del grupo, habría dos aventajados: la Vice, probada en distintas tareas de Estado, pero sin el fogueo político y sin respaldo en la base partidaria, y Guido, con un discurso y “expertis” puesto a prueba, incluso siendo el único en contender a lo interno con Abinader y marcar. El nivel de éxito del PRM dependería del desempeño final del gobierno, y del presidente apoyar a la vice, como algunos creen, se arriesgaría a una rebelión o, mínimo, al cruce de brazo de todo el que a lo interno tenga cartones ya marcados, como Hipólito, que no negocia con lo de su hija. ¡Hay más!

