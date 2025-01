Trump viene con fuerza a negociar el futuro de Estados Unidos

P- Los principales analistas a nivel mundial indican que al asumir Donald Trump el poder, estamos entrando en tiempos de incertidumbre y de grandes cambios. Díganos cómo será ese gobierno en lo referente a su política exterior?

R- “Tiempo de incertidumbre” es el título de un libro del famoso economista John K. Galbraith. Fue un libro magnífico que tuvo una influencia enorme en el desarrollo de las ideas y eventos del pasado siglo. Es un buen comienzo para esta entrevista. Te diré que el presidente Donald Trump tratará de reafirmar que Estados Unidos es la primera potencia a nivel mundial y por tanto llevará una diplomacia de defensa de sus intereses y de mano dura aplicando sanciones cuando lo considere necesario. Sin embargo habrá casos negociables como el de Ucrania vs Rusia. En este Trump reconoce que Ucrania no puede sostener ese conflicto con Rusia y que de continuar se podría generar una guerra nuclear. En consecuencia buscará resolverlo con una negociación en que predomina el pragmatismo. Esto significa que Ucrania perderá territorios que serán tomados por Rusia y que le servirán como zonas de amortiguación con las naciones miembros de la OTAN. Esa solución nos dice que Estados Unidos en términos futuros mantendrá relaciones cordiales con Rusia. Esto también implica para EUA imponer su criterio y detendrá la expansión territorial que estaban teniendo sus aliados de la OTAN y requerirá de sus miembros que aporten mayores recursos a dicha organización, lo cual ha sido un requerimiento de Estados Unidos desde la anterior administración de Trump. Con ello Trump estará dando un claro mensaje a Europa de quién es el jefe.

Como Trump piensa que China es su principal desafío a nivel mundial tomará medidas para que las empresas americanas de alta tecnología permanezcan en EE.UU y otras de un menor grado tecnológico se puedan localizar en naciones amigas cercanas. Igualmente Trump buscará que el intercambio comercial con China vaya mejorando a favor de EE.UU. En consecuencia no creo que Trump desee ser hostil ni tampoco China con EEUU. Pero Trump si será un fuerte negociador de los intereses geopolíticos de su nación.

P- Qué posición en materia de política exterior tendrá Trump hacia América latina?

R- En cuánto a nuestra región, creo que Trump tiene muy claro su importancia geoestratégica. Por tanto y debido al avance que han tenido China y Rusia en la zona, Trump tratará de poner un paro a ese proceso. Mayormente en sitios cercanos como lo son el caribe y Centroamérica. Es decir que tratará de qué China, Rusia e Irán no adquieran puertos ni puedan instalar bases aéreas y navales. A la vez como Trump tiene sus propias ideas del continente y sobre la dominación e influencia que ellos han tenido sobre nosotros desde la “ Doctrina Monroe” posiblemente la invoquen con una modalidad nueva y desarrollista.

Es decir que de vez en cuando nos darán algunas sorpresas. Sus declaraciones en torno al “Canal de Panamá” son un ejemplo de ello. Creo que su interés en ese caso es mayormente en términos estratégicos y no en los comerciales.

En materia comercial y dentro de esa visión, me parece que Trump dará apoyo a que las empresas llamadas nearshoring se instalen en algunos países de América Latina. Es obvio que donde estas se localicen será una decisión de carácter empresarial más que de una política pública de la administración de Trump.

P: Siendo más específico y analizando la situación de los principales países de nuestra región, cuáles serán las naciones de mayor atención para la administración de Trump?

R: De los países de la región México es el de mayor intercambio comercial con Estados Unidos y ha sido el que ha captado el mayor número de empresas nearshoring que han salido de China. Empero en las presentes circunstancias hay aspectos específicos que harán difícil mantener esa situación. Uno de ellos es la triangulación que ya existe entre China, México y Estados Unidos. El segundo es que México tendrá que controlar la migración y las fronteras con su vecino. El tercero es esperar que exista una adecuada relación entre Trump y la presidenta de México que es de pensamiento de izquierda. En los próximos meses veremos cómo evolucionan las relaciones entre ellos y creo que esto será la clave de esa situación. La realidad es que ambos se necesitan pero Estados Unidos tiene muchas formas de cómo presionar a México para que este ceda a sus demandas.

P: Qué cree usted sobre el caso de Venezuela y Edmundo González que no pudo asumir el poder el 10 de enero como lo había indicado?

R: No creo que Edmundo González asuma el poder en el presente y futuro cercano. El cambio pudo haber ocurrido en el pasado, pero me parece que la oposición a Maduro ha sido ingenua y han perdido oportunidades. Esto a pesar de que su liderazgo lo ejerce una mujer que casi es una heroína y cuya resistencia es más que legítima. Pero no han ejercido las acciones que nos enseña la historia. Existe una frase que se le atribuye a Thomas Jefferson quien dijo “ El árbol de la libertad debe ser regado con la sangre de los patriotas y de los tiranos”. Las dictaduras no se derrocan solo con manifestaciones en las calles. No obstante la lucha por derrocar a Maduro continuará y debido a la importancia estratégica que tiene Venezuela para Estados Unidos, tarde o temprano provocará su salida del poder. Dada esa situación y bajo un pensamiento de estrategia geopolítico es posible que el escenario que Trump asuma en el caso de Venezuela, estará en una de las siguientes opciones:

1- Que E.U.A inicie un proceso de negociación con el gobierno de N. Maduro para que este eventualmente salga del poder. Estados Unidos a cambio le daría ciertas seguridades personales.

2- Qué EE.UU decida imponer fuertes sanciones económicas o utilice otros métodos para provocar que ocurra un golpe de estado vía las fuerzas armadas venezolanas. En este punto debo ser preciso y es que Trump no utilizara tropas norteamericanas para invadir a Venezuela.

P: Cuáles son los países de la región que usted vislumbra tendrán un mayor acercamiento con Trump? Hasta ahora son Argentina y El Salvador y el otro podría ser República Dominicana. Pero este tendrá en esas relaciones tanto personales como diplomáticas que saber manejarse con un mayor grado de autonomía y profesionalismo.

P: Díganos qué piensa usted sobre lo que Trump dijo en torno a Canadá?

R: No creo que Trump esté pensando en convertir a Canadá en el Estado #51 de la unión americana.

P: En torno a los otros dos planteamientos que Trump hizo sobre la posibilidad de adquirir y tener control de Groenlandia y el canal de Panamá, ¿Qué nos puede decir?

R: Muchos no le han dado la importancia que merecen esas declaraciones de Trump. Esas menciones sobre Groenlandia y Panamá tienen un alto valor geopolítico para Estados Unidos. En el caso de Groenlandia que es la isla más grande del mundo, con una superficie de 2,175,000 km2 y solo 56000 habitantes, es parte del Reino de Dinamarca y se maneja con un autogobierno desde el 2009. Esta tiene un enorme valor estratégico para Estados Unidos quien durante la segunda guerra mundial invocando la doctrina Monroe ocupó parte de ella. Como en la actualidad Groenlandia aspira a ser independiente, esto ha generado una mayor preocupación a Estados Unidos quien a su vez ha mostrado un mayor interés debido a la posibilidad de que el cambio climático de continuar el deshielo, sería viable abrir lo que se conoce como la ruta marítima del norte que uniría el ártico con los océanos Atlántico y Pacifico. Este pasaje sería vital en el aspecto militar y muy importante en lo económico para la potencia que tenga el control de Groenlandia por sus enormes riquezas en petróleo, gas, minerales y tierras raras. El otro tema es la cuestión del Canal de Panamá. Este es también de un alto interés estratégico para Estados Unidos. Me atrevería a decir que este pasaje es de “Supervivencia Vital“ para la nación norteña, no solo por la necesidad comercial que tiene esa ruta pero también para su defensa. Esto así debido a que China ha logrado grandes avances en sus relaciones económicas y políticas con América Latina y específicamente en torno al canal ya qué China ha comprado dos puertos que están a la entrada y salida del canal. Sin querer abundar mucho en el significado estratégico tanto en lo económico como en lo militar del canal de Panamá, la mención que hizo Trump sobre ese caso, tiene pues más que ver con los asuntos de geopolítica que con temas comerciales tales como las tarifas que se cobran a los barcos que por allí pasan. El proceso a nivel mundial de “Desglobalización” ha comenzado. Despejar todas las incógnitas que este proceso nos traerá es difícil. Lo que sí podemos vislumbrar en estos tiempos cambiantes y de incertidumbres es que los tres grandes poderes mundiales serán Estados Unidos, China y Rusia. Finalmente diría que en nuestro caso un proceso de incertidumbre genera inestabilidad económica y se agrava por otros factores que nos afectan como el narcotráfico y las tensiones migratorias y de seguridad que se generan con Haití. Es decir que el presidente Abinader tendrá que manejarse bajo esas realidades. Tendrá pues que buscarse personas de experiencia en el manejo de crisis y ese material humano es muy escaso en estas latitudes.