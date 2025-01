¿Obligar al caballo a que tome del agua?

La autogestión y la colaboración consciente y voluntaria de los integrantes de un equipo, es lo que puede realmente permitir la sinergia que se necesita, para lograr resultados extraordinarios en una organización. Esa organización puede ser una familia, un equipo de proyecto, una empresa pública o privada o puede tratarse simplemente de la implementación exitosa de una política pública.

El éxito en la implementación de una política pública como la seguridad ciudadana y el orden público, necesita de esa colaboración y autogestión de todos los actores, pero fundamentalmente del principal actor: la colectividad. Los tiempos han cambiado y los palos no funcionan, por el contrario, sabotean el éxito de la buena intención, sumando un espíritu de rebelión a lo que se desea corregir o mejorar.

Se Gobierno espera que para 2028 haya 20,000 policías formados con los estándares de la reforma policial.LISTIN DIARIO

El mejor laboratorio que pone de relieve el resultado de la estrategia adoptada y las actividades llevadas a cabo para lograr la famosa reforma policial, ha sido el manejo muy poco aplaudido de los agentes de la policía nacional y que se manifiesta en el rechazo de la población pues se siente abusada.

En el sentido práctico, no sería necesario realizar una auditoría al proceso, pues solo viendo los resultados del mismo, puede interpretarse que la capacitación, las instrucciones, los consejos, acompañamiento, talleres, seminarios, y hasta incrementos salariales, no han logrado el resultado esperado.

Ese enunciado que utilizamos para titular este escrito, es precisamente la piedra angular de este proyecto: si el caballo no quiere tomar del agua, muere la estrategia.

Es importante destacar, que no se trata de un proyecto que no comenzó el 16 de agosto del 2024 con la nueva gestión del segundo mandato del cambio. Pues quien se adueño de todo el escenario policial y de la seguridad ciudadana, fue el propio presidente de la república durante todo su primer mandato.

Nos sorprendíamos al verlo comandar hasta la vocería de la policía nacional, pasando por encima de los conocedores en la materia tantas veces, que muchas veces pensábamos que quería jugar en todas las bases. Parecía no confiar en los funcionarios que había designado y tenía que aplicar el criterio del micro management.

El presidente se involucró tanto en cada una de las gestiones criticas del gobierno, que los funcionarios parecían muchachos de mandado y parece que al final, los resultados en cuanto a la percepción en materia de calidad de la gestión al servicio ciudadano hablaron por si solos. Usted puede llevar al caballo al rio, pero no puede obligarlo a tomar del agua. Ahí radica la verdad insoslayable para cualquier gestión y liderato en un equipo de trabajo.

Pero tratándose de la calidad en el servicio a la ciudadanía de la policía nacional, no se trata tanto de las imágenes que se pueden proyectar en los medios y las redes y las oportunidades que no desaprovechamos para hacer entender que estamos trabajando y que lo hacemos bien. La confrontación social no se hace esperar, cuando lo que decimos con nuestros discursos es la antítesis de lo que la realidad muestra crudamente a la colectividad.

Es muy importante la experiencia vivida y sin temor a equivocarme, este resultado de la política aplicada en el mes de diciembre. tan criticada más que por el fondo , por la forma en su aplicabilidad, permite tomar un respiro, y mirar fríamente los comportamientos, interacciones y resultados. Y si procede una reflexión realizar los ajustes si realmente son necesarios.

Y en lo personal, me queda más que claro, que no se trata de una posición sin conocimiento o autorización previa, pues la misma naturaleza del estado nuestro obliga a la verticalidad y a tener las autorizaciones de los asuntos considerados críticos. Y máxime cuando la reforma policial no comenzó el 16 de agosto del 2024, fecha en la que comenzó la nueva gestión.

En ese proceso de reflexión, convendría mirar los procesos, las formas, las realidades mostradas en videos de todo tipo que hablan sin auditar. Y con ello, auto cuestionar los verdaderos resultados de la reforma policial, que necesariamente es mucho pero mucho más que uniformes y que se traduce en el momento de verdad, ante la necesidad de asegurar el orden al interactuar con el ciudadano.

En algunos momentos, personalmente pensábamos y nos preguntábamos, pero ¿será que existen agendas que desean perjudicar la imagen de la policía nacional?. ¿Será que estos agentes que han abusado de la población han recibido instrucciones para hacerlo?. Pero cabe ampliar el tema a los agentes de Digeset, quienes también se han dado a la tarea de abusar con los ciudadanos en cualquier punto del país, incluyendo las agresiones físicas,

Si vemos es tema en su conjunto, nos damos cuenta de que no se trata de una visión de estado que proviene de manera aislada de un ministerio, sino de algo mucho más amplio y llevamos a palos el caballo al rio, pero olvidando, que este toma agua si quiere.

Me parece que el momento es oportuno para la reflexión y de ser necesario enderezar los entuertos y contestar preguntas existenciales fundamentales en este análisis: ¿Donde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos?, pero finalmente, ¿porque, para que, cuando, como y con quienes vamos a lograrlo?, esto implica necesariamente contestar una pregunta clave: ¿Cómo lograr llevar el caballo al río y que este voluntariamente tome del agua?.