La sabiduría de Don Pepe

Especial para Listín Diario

Santo Domingo, RD

Don José “Pepe” Mujica, no solo es el expresidente más famoso de Uruguay; su legado, y contundente historia de vida coherente, marcada por su sencillez y frugalidad, coincidió en año de nacimiento con la dictadura, pero también con la Revolución de Enero, conocida como la Tricolor, la de los Nueves días, o como otros de forma muy peyorativa denominaron la “Chirinada”.

El expresidente de Uruguay José Mujica, el 5 de diciembre de 2024 en Montevideo.AFP

Don Pepe meritocráticamente tiene la facultad para ser fuente de inspiración; es un archivo viviente digno de consulta y ejemplo de estudio en las aulas de ciencias políticas, por su desprendimiento, sabiduría, y ser un referente para la reconciliación nacional en su país.

Es una leyenda que inspira cada día con sus emblemáticas y sabias frases, aun en el ocaso de su existencia, como cuando en un mar de lágrimas pronunció el “hasta siempre”, en su posible último cierre de campaña.

Muchas de sus expresiones quedan inmortalizadas en nuestras mentes y corazones, las recomiendo a los políticos, a aquellos que buscan alimento para el alma, a la juventud sedienta de un norte claro, a los defensores de los Derechos Humanos o de la vida.

“En mi jardín hace décadas que no cultivo el odio. El odio termina estupidizando porque nos hace perder objetividad ante las cosas, el odio es ciego como el amor, pero el amor es creador, y el odio nos destruye” son palabras que espontáneamente dijo Pepe.

Otras gotas de sabiduría: “El poder no cambia a las personas, sólo revela quienes verdaderamente son”; y, “Pobres no son los que tienen poco. Son los que quieren mucho. Yo no vivo con pobreza, vivo con austeridad, con renunciamiento. Preciso poco para vivir”.

Y uno de los últimos consejos del gran Don Pepe para los jóvenes: “Amen la vida. Como la vida es algo cotidiano, en el fondo no le damos el valor que tiene. Vivan afirmativamente, no negativamente, ¿Qué sentido tiene la vida sino tenemos un poco de sueño y esperanza?”.

Aquí les ofrezco esta otra perla de la sabiduría de Don Pepe: “Vale la pena luchar para que la gente pueda vivir un poco mejor y con un mayor sentido de la igualdad”.