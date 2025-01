Mi llamada vocacional

No puedo dejar pasar el 8 de enero de cada año sin recordar hoy que hace 71 años fue el día en que Dios me llamó a la vocación sacerdotal. Aunque había muchas voces que hablaban de ser sacerdote hasta que Dios me hizo la llamada personal . Leí un libro sobre Cristo y caí de rodillas un 8 de enero que le dije sí a Dios hasta el día de hoy.

Sé que mucha gente no tendrá en cuenta tal vez el día de la vocación, sino el día de la ordenación, el día de la ordenación episcopal, pero sin embargo para un servidor estos 71 años de la llamada vocacional me marcan. Por eso doy gracias a Dios por esa llamada personal que me hizo para toda la vida y por esa llamada del 8 de enero estoy viviendo aún. Hasta mañana. Si Dios usted y yo lo queremos.