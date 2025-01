Pensando en el 2025

Me formé en el colegio Calasanz donde los padres escolapios, bajo la rectoría del Reverendo Padre Jesús Gómez, marcaron nuestras vidas con enseñanzas bienhechoras de asumir nuestros compromisos ciudadanos con el sentir cristiano; el “Cristo” encarnado en los principios y como camino a seguir en nuestras realizaciones, pero jamás como vehículo de prebendas y proyecciones falsas. Ese “Cristo” que se lleva por convicción, no por conveniencia, ese “Cristo” de una vida terrenal humilde y pudorosa que no negoció los valores que sustentan la dignidad humana; el “Cristo” del perdón, pero también el que tomó el látigo contra los mercaderes del templo y los tildó de sepulcros blanqueados. Quiero expresar la dimensión del Dios hecho hombre para entregar su carne por amor y alcanzar la vida eterna de Su espíritu, en el mandato de Su Señor Padre. Hagamos la gran prueba de fe de que en nuestro camino Él llenará el espacio espiritual en nuestras almas con el éxito y relaciones interpersonales de ética y moral. Con Su llamado, nos exhorta a encontrar en Su palabra Su amor siempre presente en los momentos donde la salud de la familia se vea comprometida, dejándote saber que siempre te espera como tu amigo fiel, Jesús de Nazaret. En el recién pasado año 2024 la enfermedad tocó las puertas de nuestro hogar en uno de nuestros seres queridos, Su misericordia y bondad siempre estuvieron presentes y logramos con El retornar a la normalidad que hoy encontramos en Su bendición. ¡Feliz año 2025 para todos!