Inclusión electoral: Candidaturas independientes

Recientemente el Tribunal Constitucional al interés colectivo de un candidato independiente le otorgó ganancia de causa a fin de que en un futuro no muy lejano aquellos que entiendan poseen las condiciones de ingresar a la política pues lo hagan.

Es un gran avance para la sociedad descartar a aquellos que se han perpetuado en las cámaras legislativas por más de 10 años interrumpidos, en donde no pueden mostrar ningún proyecto legislativo más allá de sus intereses particulares.

Lo peor de todo es que las agrupaciones políticas con el único objetivo de fomentar grupos familiares proponen a sus propios hijos para que formen parten de las cámaras legislativas, es decir, ceder la antorcha a sus vástagos sin tener en ocasiones ninguna preparación, limitando así el derecho de otros militantes que no cuentan con el apoyo económico de su organización, mientras evidentemente los otros si cuentan con el apoyo incondicional de las direcciones ejecutivas de las organizaciones políticas.

Es cierto que no es contrario a lo estipulado en la constitución de la república en lo consagrado en el artículo 22.1, en lo relacionado a elegir y ser elegido. Justamente, no siempre lo legal es justo, y no siempre lo justo es legal, a esas cuestiones es que la sociedad muestra ciertas inquietudes.

Es de gran satisfacción que ese recurso de inconstitucionalidad lo ejerciera un ciudadano, y que fuese ponderado por el tribunal constitucional mediante la decisión TC/0788/24 de fecha 13 del mes de diciembre del 2024.

Ahora veremos a varios candidatos independientes que pueden transformar el devenir político dominicano y acaba con los caciques políticos que no necesitan ser nombrados pero que a partir de esa decisión van a postularse personas profesionales, con el sentido de legislar para los más desposeídos de cara al futuro ya sea bicameral o unicameral.

Estoy convencido de que necesitamos excluir del congreso de nuestro país a legisladores que solo les interesar llevar una agenda partidista en contra de los hombres y mujeres que han apostado a un mejor país.

Los partidos políticos deben reinventarse y alejarse de esos retrógrada que no lo permiten, tal vez por el temor de ser reemplazados, por jóvenes con un sentimiento ciudadano más dinámicos y con ello daremos pasos a una gran avalancha de ciudadanos que no les interesa pertenecer a organizaciones políticas tradicionales.

Saludamos la decisión del Tribunal Constitucional, dejemos de lado el egoísmo político. Esta decisión reivindica a aquellos que fueron forzados por la alta dirigencia política de no postularse a una curul, con muchos méritos y trayectoria ejemplar ciudadana, imponiéndose la mediocracia.

La codicia acabará con nuestra sociedad, y la está arruinando. ¿Yo me pregunto? Esta codicia es sistemática o se debe a decisiones individuales.

La ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, fue promulgada el 21 de febrero de 2023, es decir, las organizaciones políticas ignoraron la buena fe de ciertos candidatos independientes.

Le corresponde a la Junta Central Electoral, conformar reglamentos internos para apoyar económicamente esas candidaturas independientes y sobre todo disminuir el aporte que se realiza a las organizaciones políticas tradicionales.

Esta decisión hace historia, marca un antes y un después, en donde se prevé definitivamente el cambio de hacer política en nuestro país.